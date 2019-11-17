دراسة: التلفاز يؤدي إلى أمراض رئوية

الأحد 17 نوفمبر 2019

أشارت دراسة جديدة، إلى ان مشاهدة التلفاز لمدة 5 ساعات أو أكثر يوميا يؤدي إلى انسداد الشرايين الرئوية، مما يفضي إلى الموت.



ولفت باحثون من جامعة "أوساكا" في اليابان، إلى ان الدراسة التي أجريت على أكثر من 86 ألف شخص على مدى أكثر من 18 عاماً، أظهرت أن مشاهدة التلفاز لساعات طويلة يعرّض الأشخاص إلى مخاطر الإصابة بالانسداد الرئوي، مما يتطلب الوقوف من حين لآخر وشرب الماء تجنبا لتجلط الدم.

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ووجدت الدراسة، أن فئة الأشخاص الذين يصابون بمخاطر الانسداد الرؤوي المميت، من بين الذين يشاهدون التلفزيون لأكثر من 5 ساعات يومياً، هم الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً.

وقال أستاذ أمراض القلب في جامعة "أوساكا" في اليابان تورو شيراكاوا، "إن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها وجود صلة مباشرة بين مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة وبين الإصابة بالانسداد الرئوي"، وأضاف: "يجب على عشاق التلفاز مزاولة بعض التمارين الرياضية بين الحين والآخر أثناء مشاهدة التلفزيون خصوصاً لفترات طويلة، لتقليل مخاطر الإصابة بالانسداد الرئوي".