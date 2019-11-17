تعرف على أسباب انتفاخ القدمين!

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الأحد 17 نوفمبر 2019
يعاني العديد من الأفراد من انتفاخ القدمين، فما هو هذا الانتفاخ وما اسبابه؟
يحصل الإنتفاخ في القدمين نتيجة نفاذ السوائل من الشعيرات الدموية إلى الأنسجة وتتراكم فيها وهي حالة تُعرف بالذمة الطرفية.
وتتراوح أسباب حدوث ذلك ما بين حميدة إلى خطيرة فمن الممكن أن يكون الوزن الزائد، الوقوف لفترات طويلة، الجلوس الطويل في السيارة أو الطائرة، الطقس الحار بالإضافة إلى فترة الطمث سبب لانتفاخ القدمين.
أمَا عن كيفية علاجه، فمعظم العلاجات تهدف إلى تحسين الدورة الدموية، وإعادة السوائل إلى الأوعية الدموية، لذلك احرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فانقباض القدمين يساعد الأوردة على ضخ الدم إلى القلب، وإن كنت تعاني من زيادة في الوزن، قم بالتخلص من الكيلوغرامات الزائدة، وعند الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة قم بتمديد القدمين وتحريكها كل ساعتين، قم بارتداء جوارب طبية ضاغطة والمتوفرة في الصيدليات، كما قلل من تناول الملح إلى ملعقة صغيرة أو أقل يومياً لمنع احتباس السوئل.
إذا لم تجد أي من هذه العلاجات نفعاً، فقد يكون انتفاخ القدمين يعود إلى مشاكل في القلب، أو فشل كلوي، أو أثار جانبية لبعض الأدوية، في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب وتشخيص الحالة.
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