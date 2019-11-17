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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أضرار تناول الوجبات السريعة يومياً والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
نتيجة ضيق الوقت أصبحت الوجبات السريعة خياراً متكرراً بالنسبة لكثير من الناس الذين تمتد بهم ساعات العمل، ويزدحم جدول مواعيدهم بالأعمال، قد تكون الوجبات السريعة خياراً مناسباً للبعض بسبب التكلفة، ويبدو ذلك من خلال معدلات الاستهلاك العالية لهذه الوجبات. لكن هناك مخاطر صحية من تناول الوجبات السريعة كل يوم، إليك أهمها:
البدانة:يعني التناول اليومي للوجبات السريعة الاستهلاك الزائد للسعرات الحرارية. تقدم هذه الوجبات دائماً مع البطاطس ومشروبات الصودا. وبحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية إذا تناول شخص 3 وجبات سريعة في اليوم يحصل على 150 بالمائة من السعرات الحرارية التي يحتاجها، أي أنها تسبب البدانة على المدى الطويل. وكانت دراسات أخرى قد بينت أن تناول الوجبات السريعة لمدة يومين في الأسبوع يسبب زيادة الوزن.
ارتفاع ضغط الدم: السمة المشتركة بين الأطعمة السريعة هي النسبة العالية من الملح. يحتوي السندويش الكبير الذي تقدمه سلسلة "صب واي" مثلاً على 60 بالمائة من الاحتياجات اليومية للإنسان من الملح. تؤدي المستويات العالية من الصوديوم والملح إلى ارتفاع ضغط الدم.
أمراض القلب والشرايين: عادة ما تحتوي الوجبات السريعة على السكر والمايونيز والجبن والصودا، وهي غنية بالدهون المشبعة. ترفع هذه الدهون مستوى الكولسترول، ويسبب تناول كميات كبيرة من السكر مشاكل في التمثيل الغذائي، وقد يؤدي إلى متلازمة الأيض. يرتبط ارتفاع الكولسترول والسكر بأمراض القلب والشرايين.
السكري: تتفاعل العديد من الظروف الصحية التي سبق ذكرها ببعضها البعض، لكن هناك تأثير مباشر أظهرته الدراسات على موضوع الإصابة بالسكري، فقد تبين أن تناول أكثر من وجبتين من الوجبات السريعة أسبوعياً يزيد مقاومة الجسم للأنسولين، وخطر الإصابة بالسكري.
البدائل: تقدم بعض مطاعم الوجبات السريعة بدائل صحية مثل السلطة، لكن ذلك لا يخفف من مشكلة زيادة السعرات الحرارية والملح في هذه الأطعمة. لذلك إذا أردت أن تأكل وجبة سريعة اطلب تخفيفها باستبعاد المايونيز، والجبن، ومشروب الصودا وأية إضافات أخرى في الخضروات. في كل الأحوال يسبب تناول الوجبات السريعة يومياً أضراراً متعددة للجسم، ويُنصَح بعدم تناولها أكثر من مرتين في الأسبوع.
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