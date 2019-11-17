- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: النوم الطويل يحفز على الإصابة بأمراض مزمنة والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
بينت نتائج دراسة علمية أن الذين ينامون فترات طويلة خلال اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة.
تابع علماء من جامعة كاليفورنيا الأمريكية الحالة الصحية للناس على سبيل التجربة، وتبين انه كلما كان الشخص ينام فترة أطول كلما كان أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة.
يوضح العلماء سبب هذه المسألة، بأنه خلال فترة النوم تتباطأ العمليات البيولوجية في الجسم، أي تنخفض عملية التمثيل الغذائي.
للوصول الى هذه النتائج أجرى العلماء تجربة وافق على الاشتراك فيها 60 ألف شخص. بينت نتائج هذه التجربة ان نوم الشخص البالغ مدة سبع ساعات في اليوم تكفي لاستعادة نشاطه اليومي.
كما يشير الخبراء الى ان النوم لمدة تسع ساعات وأكثر يؤثر سلبيا في الجسم. لأنه بعد هذا النوم الطويل يكون مزاج الشخص سيئا، ويشتكي من حالته الصحية.
لذلك ينصح الأطباء بالنوم فترة معتدلة من أجل أن تبقى الحالة الصحية جيدة والمزاج رائعا.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: النوم الطويل يحفز على الإصابة بأمراض مزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.