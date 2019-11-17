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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البرقوق لتقوية المناعة ومحاربة الكوليسترول والان مع التفاصيل
الأحد 17 نوفمبر 2019
يعد البرقوق من الفواكه الصيفية، التي تتمتع بفوائد صحية جمّة، بالإضافة إلى مذاقها الشهي واللذيذ.
وأوضح مركز حماية المستهلك الألماني أن البرقوق يزخر بالمواد النباتية الثانوية، مثل مادة " أنثوسيان" المسؤولة عن لون الثمار، والتي تعمل على تقوية مناعة الجسم وتحارب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.
كما يعد البرقوق منجماً للمعادن والفيتامينات حيث أنه غني بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفات. كما أنه يزخر بفيتامينات "ب"، التي تتمتع بأهمية كبيرة لعملية الأيض والجهاز العصبي.
وبالإضافة إلى ذلك، يشتمل البرقوق على مجموعة من العناصر النزرة، مثل الزنك والنحاس، والتي تساعد على تكوّن الدم وتدعم الجهاز العصبي.
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