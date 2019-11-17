أبحاث:الأمهات بعمر أكبر يلدن أطفالا أكثر صحة

الأحد 17 نوفمبر 2019

وفقا لنتائج بحوث جديدة ينمو الأطفال الذين ولدتهم أمهات بعمر أكبر بصحة أفضل وباستطاعتهم التعلم بشكل أسرع، بالمقارنة مع الأطفال الذين ولدتهم أمهات بعمر أصغر.



بالتالي يجب أن تطمئن نتائج البحث الذي أجراه فريق دولي من العلماء أولئك النساء اللواتي قررن ألا يسرعن بالإنجاب.

حلل الباحثون معلومات حول 19.5 ألف طفل تقريبا ولدوا في "البرازيل وغواتيمالا والهند وجنوب إفريقيا والفيلبين"، علما بأن هذه المعلومات جمعت خلال (20 عاما)، واشملت أعمار الأمهات أثناء ولادة الطفل، وكذلك معلومات حول صحة الأطفال وتعلمهم، وكان متوسط عمر الأمهات اللاتي خضع أطفالهن للدراسة (26 عاما).

Advertisements

اتضح أن الأطفال الذين ولدتهم أمهات بعمر (19 عاماً) وأقل تزداد لديهم مخاطر الولادة بوزن أقل من متوسط الوزن، أو أنهم يولدون قبل اتمام التسعة أشهر، وتزداد هذه المخاطر بنسبة 20-30% بالمقارنة مع الأطفال الذين ولدتهم أمهات بعمر (35 عاما) وأكبر.

كما يتخلف أطفال الأمهات الصغيرات العمر بطولهم في عمر سنتين عن أقرانهم بنسبة 30-40%، هذا وتنطلق على هؤلاء الأطفال نفس هذه النسبة من احتمال الفصل من المدرسة بسبب التخلف في الدراسة وسوء السلوك.

وعندما أخذ العلماء بعين الاعتبار عوامل مستوى تعلم الأمهات ووضعهن العائلي ومستوى رفاهيتهن ظهرت فوائد الإنجاب المتأخر بصورة أوضح.