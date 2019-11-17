علماء: الطماطم المطبوخة تساعد في الحد من أمراض القلب أكثر من الطازجة

الأحد 17 نوفمبر 2019

أجرى العلماء أبحاثا على عشرين رجلا تناول نصفهم صلصة طماطم مطبوخة وتبعوها بوجبة عالية الدهون، بينما تناول النصف الآخر الوجبة بدون صلصة الطماطم.



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وبتحليل النتائج وجد الباحثون من جامعة فيرونا في ايطاليا أن 80 غراما من صلصة الطماطم يوميا يحمي من الآثار السيئة التي يمكن أن تسببها الوجبات عالية الدهون، مثل مشاكل الأوعية الدموية وأمراض تصلب الشرايين.

ووجد العلماء أن مادة اللايكوبيين المضادة للأكسدة التي تعطي للطماطم لونها الأحمر لها فوائد صحية متنوعة وتزيد كميتها في صلصة الطماطم المطبوخة عنها في الحالة الطازجة.