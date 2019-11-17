علامات تدل على نقص فيتامين سى ..اعرفها وحافظ على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين سى من أهم الفيتامينات فى الجسم حيث انه يحافظ على صحة الجهاز المناعى ويحمي الجسم من الفيروسات والعدوى، وفى حالة نقص فيتامين سى فى الجسم يتعرض الجسم لمشاكل عديدة. وحسب ما ذكره موقع northportwellnesscenter فأن أعراض نقص فيتامين سى هى: 1:نقص فيتامين سى فى الجسم يعمل على ضعف الجهاز المناعى ويزيد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى ونزلات البرد والانفلونزا. 2: يسبب نقص فيتامين سى جفاف شديد فى الجلد وشحوب الوجه. 3: تساقط الشعر وجفافه وضعفه، فوجود فيتامين سى فى الجسم يعمل على تغذية فروة الراس وبصيلات الشعر وفى حالة نقصه يسبب تلف الشعر. Advertisements 4:نقص فيتامين سى يزيد من خطر الاصابة بالتئام الجروح والتعرض للنزيف. 5: فى حالة نقص فيتامين سى فى الجسم يسبب ذلك التهاب المفاصل ومشاكل العضلات. 6:التهاب اللثة والنزيف المتكرر نتيجة نقص فيتامين سى. 7:نقص فيتامين سى يسبب الشعور بالتعب والإرهاق الشديد وعدم القدرة على بذل مجهود. 8:يسبب نقص فيتامين سى فقر الدم الشديد. وفى هذه الحالة ينصح بتناول المكملات الغذائية وفيتامين سى أو تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى والفيتامينات الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى.

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