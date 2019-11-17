شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 4 طرق للوقاية من هشاشة العظام لتجنب ضعفها وتعرضها للكسور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العظام هي الهيكل الداعم للجسم، وضعفها يسبب صعوبة الاستمرار بالحركة الطبيعة في الحياة.

هشاشة العظام يعني سهولة ضعفها أو تعرضها للكسر، وهي حالة تؤثر على كثافة ونوعية العظام، فإذا أصبت بهشاشة وضعف فى العظام، فأنت في خطرمتزايد للإصابة بالكسور وتكون عظامك عرضة لخطر الإصابة.

الجزء المحزن لهذا المرض وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" أن حالات هشاشة العظام لا يمكن علاجها بشكل نهائى، ومع ذلك، يمكنك أن تحافظ علي عظامك باتباع بعض الارشادات، وتعتبر من أفضل طرق الوقاية من هشاشة العظام.

أسباب هشاشة العظام

قوة وكثافة عظامنا تتغيرحسب السن، وتكون في أفضل حالاتها في سن العشرينات، ومع تقدمنا ​​في العمر، تزيد معدلات هدم العظام وإذابة بعضها، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام ، فإن معدل إذابة العظام لا يتطابق مع المعدل الذي تتشكل به العظام الجديدة. وبالتالي تحدث هشاشة العظام وتكون عرضة للإصابات.

كيف يمكن الوقاية من هشاشة العظام

هناك عدة طرق يمكن أن تساعد في منع هشاشة العظام، ولكنك تحتاج إلى البدأ في طرق الوقاية في وقت مبكر لتجنب أعراض هشاشة العظام.

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ممارسة تمارين لتقوية العظام

بقدرما تنغمر عضلاتك وتذوب الدهون في التمارين، تصبح العظام أقوى أيضًا، لذا ركز على تمارين رفع الأثقال، هذه التمارين تجبر الجسم ضد الجاذبية التي تساعد في تكوين عظام أقوى.

تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د

قد لا تعرف أن ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان سيعانون من نقص فيتامين (د) إذا طلب منهم إجراء اختبار عشوائي لمستوياته في الجسم، و نقص الفيتامينات الأكثر شيوعًا والأكثر تضرراً أيضًا هو فيتامين (د) الذى يساعد في امتصاص أفضل للكالسيوم في الجسم.

تأكد من تعرضك للشمس للحصول على فيتامين (د) بشكل طبيعي، تناول السمك والجبن والبيض، ويمكنك أيضًا تناول المكملات الغذائية بعد مناقشة طبيبك.

بالنسبة للكالسيوم، أحصل على منتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والحبوب والحليب.

الاقلاع عن التدخين وشرب المشروبات الغازية

يمنع التدخين هرمون الاستروجين من العمل بشكل جيد مما يضاعف فرص فقدان العظام والكسور، كما تحتوي المشروبات الغازية على كمية كبيرة من الفوسفور الذي يمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم.

الحصول على اختبارات كثافة العظام بانتظام

إذا كنت تعتقد أن عائلتك لديها تاريخ من مرض هشاشة العظام أو أن عظامك تصبح ضعيفة ، يجب عليك إجراء اختبار كثافة العظام، لمعرفة المخاطر مسبقًا لمنع حدوث هذه الحالة في المستقبل، فقد يساعد هذا الاختبار أيضًا في إخبارك بمدى احتمال إصابتك بالمرض.