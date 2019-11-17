شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لمرضى قصور الغدة الدرقية فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الإصابة بمرض قصور الغدة الدرقية، يتعرض الشخص المصاب لزيادة ملحوظة فى الوزن، وخلال التقرير التالى سنتعرف على أهم النصائح التى تساهم فى تقليل فرص زيادة الوزن وفقدانه، وذلك وفقا لموقع"everydayhealth" .

وأوضح التقرير أن من أهم النصائح الخاصة بمريض قصور الغدة الدرقية ضبط مستويات هرمون الغدة الدرقية عن طريق تناول الجرعات الدوائية المناسبة، وأيضا يجب التخلص من الوزن الزائد عن طريق تنظيم وتناول بعض الأطعمة التى تساهم بشكل كبير.

عليك تجنب تناول الحلويات والأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، لأنها تساهم فى حدوث اضطرابات فى نسبة الغدة الدرقية، ولذا عليك تناول الأطعمة الصحية.

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- على مريض قصور الغدة الدرقية الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه فهى أطعمة غنية بالألياف، وتساهم فى تنظيم نسبة الغدة الدرقية فى الدم وتنظيمها.

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية دور المكسرات بشكل كبير فى الحفاظ على تنظيم نسبة الغدة الدرقية فى الدم، والحد من تعرضها لاضطرابات وذلك يرجع لما تحتويه من عناصر غذائية مهمة.

- على مريض الغدة تنظيم نوعية وحجم الأطعمة التى يقوم بتناولها، لذا على مرضى قصور الغدة الدرقية تناول 6 وجبات يوميا مقسمين لوجبات صغيرة، وكل وجبة غنية بالعديد من العناصر التى يحتاجها الجسم.

- من أهم النصائح التى يجب على مرضى قصور الغدة الدرقية القيام بها هى ممارسة التمارين الرياضية، فهى تحميه من زيادة الوزن أو تساهم فى القضاء والتخلص من الوزن الزائد، كما أنها تجدد وتنشط الدورة الدموية فى الجسم.