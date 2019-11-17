تعرف على أسباب تغير لون اللسان للأبيض وطرق علاجه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيير لون اللسان للون الأبيض من المشاكل التى يعانى منها الكثيرين قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض الأمراض أواتباع بعض العادات السيئة مثل التدخين والمشروبات الكحولية. وحسب ما ذكره موقع medicinenet فأن هناك أسباب مختلفة للسان الابيض وهى: 1:الأثار الجانبية لبعض الأدوية قد تكون سبب فى تغيير لون اللسان للون الأبيض وخصوصا أدوية الجهاز المناعى والأدوية المضادة للالتهاب. 2:اضطراب الغدد الصماء والإصابة بفقر الدم يسبب تغيير لون اللسان للون الأبيض. 3:جفاف الفم الشديد يسبب تغيير لون اللسان للون الأبيض. 4:نقص الفيتامينات فى الجسم يسبب اللسان الأبيض، كما يسبب التعب الشديد والارهاق. Advertisements 5: إهمال نظافة الفم وغسل الاسنان واللسان جيدا يسبب تغيير لون اللسان نتيجة انتشار الجراثيم والفيروسات بالفم. 6: ضعف الجهاز المناعى يسبب اللسان الأبيض كما إنه يزيد من خطر الإصابة بالفيروسات والعدوى. 7: مشاكل القلب قد تسبب تغيير لون اللسان. 8: الافراط فى التدخين والمشروبات الكحولية يسبب اللسان الأبيض. يجب معرفة السبب الحقيقى وراء تغيير لون اللسان وعلاجه مع الحد من تناول المشروبات الكحولية والتدخين والمحافظة على نظافة اللسان والأكثار من تناول السوائل.

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