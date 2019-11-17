شكرا لقرائتكم خبر عن التليف الكيسي.. ما هو وعلامات الإصابة به وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التليف الكيسى من الأمراض الوراثية التى تؤثر على الرئتين والجهاز الهضمي، ومن أبرز أعراضه التهابات الصدر المتكررة، تعرف على المزيد عن هذا المرض فى السطور التالية.

ما هو التليف الكيسي؟

وفقا لموقع doctorالتليف الكيسي هو حالة وراثية تحدث عندما يرث الطفل الجين الخاطئ من كلا الوالدين.

والتآلف الكبسة هو طفرة في الجين لبروتين منظم توصيل غشاء التليف الكيسي، هذا يؤثر على حركة الملح والماء داخل وخارج الخلايا، مما يؤدي إلى تراكم المخاط اللزج في الرئتين والجهاز الهضمي.

هذه التركيبة يمكن أن تسبب مشاكل في جميع أنحاء الجسم، ولكنها معروفة بشكل خاص بأنها تسبب التهابات في الرئة ومشاكل في الهضم.

حتى لو كان كلا الوالدين حاملين للجين الخاطئ ، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن الطفل سيرث الحالة، فهناك فرصة واحدة تقريبًا من بين كل أربعة لحدوث هذا.

وحدوث طفرات مختلفة في البروتين CTFR تؤدي إلى أنواع مختلفة من التليف الكيسي ، مع أعراض مختلفة وشديدة.

اعراض التليف الكيسي

- أكثر الأعراض شيوعا للتليف الكيسي هي التهابات الصدر المتكررة، والتي تسببها تراكم المخاط اللزج في الرئتين.

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-يمكن لهذا المخاط أن يسد البنكرياس، مما يجعل من الصعب على الشخص المصاب هضم وامتصاص الدهون في الطعام.

- الإسهال وعدم اكتساب الوزن هما من الأعراض الشائعة الأخرى.

علاج التليف الكيسى

على الرغم من عدم وجود علاج للتليف الكيسي، إلا أن العلاجات تقدمت بالفعل ويزداد العمر المتوقع للأشخاص المصابين بالتليف الكيسي.

- تساعد خيارات العلاج المتاحة على إدارة الأعراض وتقليل المضاعفات وجعل الحالة في النهاية أكثر قابلية للتعايش معها.

-يمكن للأطفال المصابين بالتليف الكيسي تناول أدوية مختلفة لعلاج ومنع حدوث مشاكل في رئتيهم ، كما يتم تشجيعهم على المشاركة في النشاط البدني والعلاج الطبيعي واستخدام تقنيات إزالة مجرى الهواء، لجعل حياتهم اليومية أسهل.

-التقدم في علاجات الحالة يعني أن الناس يعيشون أطول مع هذه الحالة عما كان في الماضي ، حيث يعيش حوالي نصف المصابين بالتليف الكيسي بعد سن الأربعين، ومع ذلك ، بالنسبة للطفل الذي يولد مع هذه الحالة اليوم ، فمن المرجح أن أن يعيش أطول من هذا العمر.