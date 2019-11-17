علامات تدل على الإصابة بالتهاب الغدد العرقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الغدد العرقية من الحالات المزعجة التى يتعرض لها البعض، وفيها تتكون كتل صغيرة مؤلمة تحت الجلد تنتشر أثناء احتكاك الجلد وتؤثرعلى الابطين والفخدين وبين الأرداف وتحت الثدى. وحسب ما ذكره موقع hidradenitis فأن هناك أعراض مختلفة لظهور الغدد العرقية ومنها:

الم الابطين 1: ظهور بقع حمراء على سطح الجلد تشبه البثور. 2: ألم على سطح الجلد نتيجة البثور والبقع. 3:ظهور دمامل على سطح الجلد وفى المناطق التى توجد فيها الغدد العرقية مثل الإبطين والفخدين. Advertisements لا يوجد سبب محدد للإصابة بالتهاب الغدد العرقية ولكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الإصابة به وهى: 1:التاريخ العائلى يلعب دور كبير فى الإصابة بالتهاب الغدد العرقية فإذا كان أحد أفراد الاسرة مصاب بالتهاب الغدد العرقية فقد يتعرض له الأبناء أيضا. 2: النساء هن أكثرعرضة لالتهاب الغدد العرقية من الرجال. 3:السمنة المفرطة قد تزيد من خطر الإصابة بالتهاب الغدد العرقية. 4:مرضى السكر أكثر عرضة للإصابة بالتهاب الغدد العرقية. 5: التدخين يؤثرعلى الغدد ويسبب التهاب شديد.

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