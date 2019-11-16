شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكننا تفادي الإصابة بمرض السكري في هذه المرحلة ؟ توضيح من «الصحة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ضمن برامجها الهادفة لتبصير المجتمع وتثقيفه صحياً، نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على تويتر، انفوجراف توعوي يبصِّر المواطنين حول مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وكشفت الجرعة التوعوية لوزارة الصحة مرحلة ما قبل الإصابة بالمرض من النوع الثاني وكيفية التعامل معها، حيث ترتفع مستويات السكر في الدم أعلى من الطبيعي وأقل من الإصابة.
وأشارت إلى أن مستويات معدل السكر في الدم وفقاً لنتائج التحاليل تتراوح ما بين 100- 125 أثناء التحليل في حالة الصيام ، أما نتيجة التحليل التراكمي فستشير إلى ما بين ٥.٧٪ إلى ٦.٤٪ .
ونبه الحساب إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات المهمة على النمط الغذائي والصحي وممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً والابتعاد عن تناول السكر والمشروبات والعصائر المحلاة، ما سيؤخر ظهور المرض أو حتى تفادي الإصابة به نهائيا في حالة الالتزام بالبرنامج الغذائي الموصى به من الأطباء مع الاستمرار في الرياضة
كانت هذه تفاصيل خبر كيف يمكننا تفادي الإصابة بمرض السكري في هذه المرحلة ؟ توضيح من «الصحة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.