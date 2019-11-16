ألمانيا تستعد لحمى الخنازير بعد اكتشاف إصابة ببولندا

أعلنت وزارة حماية المستهلك في ولاية براندنبورج الألمانية، السبت، أنها استعدت جيداً لمواجهة وباء حمى الخنازير الأفريقية، بعد اكتشاف حالة إصابة به في بولندا المجاورة.

وقال متحدث باسم الوزارة، السبت، في برلين، إن الولاية لم تتوقع وجود إصابة بالمرض الخطير على بعد 80 كيلومترا من حدودها، مضيفاً أن "الوضع الحالي يفيد بعدم وجود مزارع في المنطقة تربي الخنازير".

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وأفاد المختصون بالوزارة، في بيان السبت، بأن سلطات الطب البيطري ستجري عمليات فحص مكثفة خلال الأيام المقبلة بالمنطقة.

ويعتقد الخبراء حتى الآن أن الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية جاءت من قطيع منعزل ليس له علاقة بالإصابات التي وقعت حتى الآن في بولندا، وفقاً للبيانات المتوفرة عن المرض في الوقت الراهن.

وجاء في تبريرهم "أن المسافة بين منطقة اندلاع المرض الحالية في فويفودشافت ليبوس، تبعد عن الأماكن الأخرى التي وقع فيها إصابات بالمرض سواء في الخنازير البرية أو المنزلية بأكثر من 300 كيلومتر".

وانتقل وباء حمى الخنازير الذي يصيب الحيوانات قبل فترة وجيزة من أفريقيا إلى أوروبا، ولا توجد تطعيمات مضادة للعدوى به.