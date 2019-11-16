شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تفرق بين سلوك الطفل الطبيعى وفرط الحركة ونقص الانتباه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تستطيع كثير من الأمهات والآباء التفرقة بين سلوكيات الطفل الطبيعية وبين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فمن الطبيعى أن ينسى الأطفال أحيانًا واجباتهم المدرسية، أو يتصرفون دون تفكير، ولكن عدم الانتباه والاندفاع وفرط النشاط هى أيضًا علامات على اضطراب فرط الحركة الناجم عن نقص الانتباه (ADHD).

ووفقا لموقع help guide فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب من اضطرابات النمو العصبى الشائعة، ويظهر عادة في الطفولة المبكرة، وعادة قبل سن السابعة.

ونعلم جميعًا أن هناك أطفالًا لا يمكنهم الجلوس صامتين، ولا يستمعون أبدًا لما يقال لهم، ولا يتبعون الإرشادات بغض النظر عن مدى وضوحها، ويتم تصنيف هؤلاء الأطفال على أنهم مثيري الشغب، أو يتم انتقادهم لكونهم كسالى وغير منضبطين، ومع ذلك قد يكون لديهم فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD.

الفرق بين سلوك الطفل الطبيعي واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

قد يكون من الصعب التمييز بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وسلوك الطفل الطبيعي. إذا لاحظت وجود علامات قليلة فقط، أو ظهرت الأعراض فقط في بعض الحالات، فربما لا يكون فرط الحركة ونقص الانتباه.

من ناحية أخرى، إذا أظهر طفلك عددًا من علامات وأعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه الموجودة في جميع المواقف - في المنزل والمدرسة واللعب - فقد حان الوقت لإلقاء نظرة فاحصة والذهاب للطبيب للاطمئنان.

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وبصفتك أحد الوالدين فيمكنك فعل الكثير للمساعدة فى السيطرة على الأعراض والتغلب على التحديات اليومية وتحقيق الهدوء الأكبر لعائلتك.

بعض الأطفال الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه مفرط النشاط ، لكن كثيرين آخرين يعانون من مشاكل في الانتباه ليسوا كذلك.

وغالباً ما يكون الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قادرين على التركيز على الأنشطة التي يستمتعون بها. ولكن بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة التي يواجهونها ، فإنهم يواجهون صعوبة في الحفاظ على التركيز عندما تكون المهمة قيد البحث مملة أو متكررة.





أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه

قد يكون الأطفال المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه:

- غير منتبه وليس مفرط النشاط أو مندفعا.

- فرط النشاط والاندفاع، ولكن قادر على الانتباه.

- غير منتبه، مفرط النشاط، ومتسرع (الشكل الأكثر شيوعا من ADHD).

- ومن أعراض عدم الانتباه: الأداء الضعيف في المدرسة؛ أو الصدام مع الأطفال الآخرين على عدم اللعب وفقا للقواعد.