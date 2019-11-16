شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية الكورتيزون ترفع خطر الإصابة بالسكرى بعد أسبوع واحد من العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزعم العلماء أن العقاقير الشائعة المضادة للالتهابات "الكورتيزون" قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكرى بعد أسبوع واحد فقط من العلاج.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن ما يصل إلى 3% من البريطانيين يتناولون أدوية الكورتيزون لعلاج الربو والتهاب المفاصل والحساسية والأكزيما ومتلازمة القولون العصبي.

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لكن الباحثين وجدوا أن أحد أكثر الأنواع شيوعًا "بريدنيزولون" التى يمكن أن تضعف تنظيم نسبة السكر فى الدم بعد سبعة أيام من العلاج.

ومن المعروف أن ضعف التحكم فى نسبة السكر فى الدم يؤدى إلى مقاومة الأنسولين، والتى تعتبر قوة دافعة رئيسية وراء مرض السكرى من النوع الثانى.

ومن المعروف أن مرض السكرى الناجم عن أدوية الكورتيزون يحدث بالفعل فى الأشخاص الذين يتناولون أدوية مثل بريدنيزولون، فى المملكة المتحدة وفى الولايات المتحدة الأمريكية، على مدى فترات طويلة من الزمن.

وقد قدمت نتائج الدراسة فى المؤتمر السنوى لجمعية الغدد الصماء فى برايتون.