شكرا لقرائتكم خبر عن الحبل السرى مصدر الحياة للجنين..طوله 50 سم ويمنح الطفل الأجسام المضادة للحمايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحبل السري هو حلقة الوصل والربط بين الجنين في الرحم بأمه، يحمل الأكسجين والمواد المغذية من المشيمة إلى مجرى دم الطفل، فهو مصدر الحياة للطفل طوال تسع شهور كامله وهناك معلومات كثيرة لا تعرفها كل الأمهات عن مدى اهميه هذا الحبل لحياة وصحة الجنين.

الحبل السرى يمتد من فتحة في معدة الطفل إلى المشيمة في رحم الأم طوله يصل إلى حوالي 50 سم، ووفقا لتقرير لهيئة الصحة الوطنية البريطانية "NHS" يتكون الحبل السري من:

وريد يحمل دمًا غنيًا بالأكسجين والمواد المغذية من الأم للجنين.

2 - الشرايين التي تعيد الدم والنفايات المؤكسدة، مثل ثاني أكسيد الكربون، من الجنين إلى المشيمة،

هذه الأوعية الدموية محاطة بحماية مادة لزجة تسمى جيلي وارتون، والتي هي نفسها مغطاة بطبقة من الغشاء تسمى السلى.

في نهاية فترة الحمل، تقوم المشيمة بتمرير أجسام مضادة عبر الحبل السري من الأم إلى الجنين هذه تعطي الطفل الحصانة من العدوى لمدة 3 أشهر بعد الولادة.

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ماذا يحدث بعد ولادة الطفل؟

بعد الولادة بفترة وجيزة يقوم الطبيب بتثبيت الحبل السري على بعد حوالي 3 إلى 4 سم من زر بطن الطفل بمشبك بلاستيكي، ووضع المشبك الآخر في الطرف الآخر من الحبل ، بالقرب من المشيمة

سيتم بعد ذلك قطع الحبل بين المشابك ، تاركًا جزءا من الحبل السرى طوله حوالي 2 إلى 3 سم على بطن الطفل، هذا سوف يشكل سرة الطفل عندما يسقط هذا الحبل خلال الأسبوع الأول بعد الولادة.

لا توجد أعصاب في الحبل السرى لذا فالقطع ليس مؤلمًا للأم او الطفل.

بعد مرور 5 إلى 15 يومًا على ولادة الطفل ، سوف يجف الجذع السري ويتحول إلى اللون الأسود وينزل، بعد توقف الجذع ، عادة ما يستغرق حوالي 7 إلى 10 أيام حتى تشفى سرة البطن بالكامل.

حتى يسقط الحبل السرى المتبقى بعد الولادة من المهم الحفاظ على المنطقة نظيفة وجافة لمنع الإصابة بالعدوى، فى حالة ملاحظة أى نزيف أو إفرازات من سرة الطفل يجب الذهاب الى الطبيب فورا .

عادةً ما يقع الحبل السري لحديثي الولادة في غضون أسبوعين بعد الولادة وفي خلال هذا الوقت يجب التعامل مع الحبل السرى بلطف وبعناية فائقة .