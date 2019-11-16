تعرف على أسباب نقص المعادن في الجسم

السبت 16 نوفمبر 2019

صورة أرشيفية

المعادن هي نوع معين من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، ويحدث نقص المعادن عندما لا يمتص جسمك أو يتلقى الكمية المطلوبة.



يحتاج جسم الإنسان إلى كميات مختلفة من المعادن للبقاء في صحة جيدة، ووفقا لتقرير موقع “very well health” فإن نقص الفيتامينات في الجسم غالبًا ما يكون تدريجيًا بمرور الوقت ويمكن أن يحدث بسبب عدة أسباب ، مثل ضعف العظام ، والتعب ، أو انخفاض نظام المناعة.

أنواع نقص المعادن

هناك أربع فئات رئيسية لنقص المعادن: الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك. نقص الكالسيوم:

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الكالسيوم ضروري للأسنان والعظام الصحية، كما أنه يدعم حسن سير الأوعية الدموية والعضلات والأعصاب والهرمونات. تشمل المصادر الطبيعية للكالسيوم الأسماك مع الحليب واللبن والجبن والفاصوليا والبازلاء. الخضراوات مثل القرنبيط ، والملفوف ويؤدي نقص الكالسيوم إلى تقلصات العضلات ، والتنميل ، وخز في الأصابع ، والإرهاق ، وفقدان الشهية ، وعدم انتظام ضربات القلب.

نقص المغنيسيوم: يحتاج الجسم إلى المغنيسيوم لمئات التفاعلات الكيميائية ، بما في ذلك التفاعلات التي تتحكم في مستويات السكر في الدم وضغط الدم، كما ينظم المغنيسيوم حسن سير العضلات والأعصاب ووظيفة الدماغ والطاقة والتمثيل الغذائي. يوجد حوالي 60٪ من المغنيسيوم في الجسم في العظام ، بينما يعيش حوالي 40 ٪ في العضلات وخلايا الأنسجة الرخوة. تشمل الأعراض الأولية لنقص المغنيسيوم التعب والضعف وفقدان الشهية والغثيان والقيء وما إلى ذلك.

نقص البوتاسيوم: البوتاسيوم ضروري لتقلص العضلات ونقل الإشارات العصبية، كما يتطلب بعض الإنزيمات ، بما في ذلك الإنزيم الذي يساعد جسمك على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة. أعراض نقص البوتاسيوم تشمل تشنجات العضلات والضعف.

نقص الزنك: يلعب الزنك دورًا أساسيًا في العديد من جوانب عملية التمثيل الغذائي، وهذا يشمل: تخليق البروتين ، أداء الجهاز المناعي ، التئام الجروح ، تخليق الحمض النووي ، التطور السليم أثناء الحمل ، الطفولة والمراهقة. يوجد الزنك في المنتجات الحيوانية مثل المحار واللحوم الحمراء والدواجن، وتشمل المصادر الأخرى البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان. يمكن أن يسبب نقص الزنك أيضًا الإسهال وفقدان الشعر والعجز. هذا يمكن أن يعزز العملية التي تشفي الجروح.

أسباب نقص المعادن: أحد الأسباب الرئيسية وراء نقص المعادن في الجسم هو نقص الغذاء الكافي، ويمكن أيضا أن يكون نقص المعدنية بسبب الحساسية لبعض الأطعمة ، أو صعوبة في هضم الطعام أو امتصاص المواد الغذائية.

أعراض نقص المعادن تعتمد أعراض نقص المعادن على نقص المغذيات في الجسم، ولكن الأعراض المحتملة تشمل: الإمساك ، والنفخه أو آلام في البطن ضعف الجهاز المناعي. إسهال. عدم انتظام ضربات القلب. فقدان الشهية. تشنجات العضلات. قيْ و غثيان. خدر بالجسم. ضعف التركيز. بطء النمو الاجتماعي أو العقلي عند الأطفال. ضعف أو تعب.