رجل سنغالي يضرب زوجته الحامل في شهرها الثالث حتى الموت

يبدو أن مقولة "الجوع قاتل" لم تأت من فراغ، بعد أن ترجمها رجل غاضب في السنغال بحق زوجته، مما أدى إلى وفاتها.

وقالت الشرطة السنغالية، الجمعة، إن رجلا في الثلاثينات من عمره، ضرب زوجته الحامل في شهرها الثالث حتى الموت، لأنها لم تعد له وجبة العشاء.

وأوضحت تقارير تداولتها وسائل إعلام في السنغال أن الزوجة أميناتا كا، البالغة من العمر 22 عاما، عادت إلى منزلها في ضواحي العاصمة داكار ليلة الأربعاء بعد سلسلة من الفحوص الطبية، وكانت متعبة ومرهقة ولم يكن بمقدورها تحضير العشاء لزوجها.

ويبدو أن الزوج "الجائع" تذرع بهذه الحجة، أي عدم تحضير العشاء، لضربها لمدة ساعتين إلى أن فقدت الوعي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

اقرا ايضاً:

بريطانية تقتل ابنتها لتنتقم من طليقها

وسمع الجيران صراخ الضحية، فاتصلوا بالشرطة واستدعوهم إلى مكان الحادث، غير أن رجال الشرطة وصلوا متأخرين على ما يبدو، إذ كانت المرأة الحامل قد توفيت قبل وصولهم.

Advertisements

وقال عدد من الجيران استجوبتهم الشرطة إن أميناتا كانت تتعرض للعنف بشكل يومي، وأن وجهها كانت تغطيه الكدمات بشكل دائما تقريبا. وبعد الحادث، أوقفت الشرطة الزوج القاتل في منزله.

يشار إلى أن وزارة شؤون المرأة السنغالية كانت قد استنكرت، في مايو 2019 "تجدد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات في السنغال" بعد وفاة فتاتين "قتلتا في ظروف فظيعة".

وأثارت الجريمتان دعوات إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، التي كانت قد ألغيت عام 2004 بعد ضغط من الزعماء الدينيين والمواطنين على حد سواء.

قد يهمك ايضاً:

شاب كويتي يتهم فتاة بخدش حيائه وقيامها بحركة مخلة بالآداب والهرب منه

خلاف مع واشنطن وبريطانيا تحقق مع زوجة دبلوماسي أميركي بسبب حادث سير