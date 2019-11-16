شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة سكر وتخططين للحمل.. 5 أمور يجب أن تضيعها فى الاعتبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج مرضى السكري إلى الاهتمام بصحتهم وطعامهم، علاوة على ذلك إذا كانت المرأة المصابة بالسكري ترغب فى الحمل ، فإنها تحتاج إلى رعاية خاصة لصحتها.

وفقا لجمعية السكر الأمريكية "Diabetes" فإن النساء المصابات بداء السكري دائمًا ما تحتاج إلى فحص مستويات السكر في الدم وتناول أدوية السكري من وقت لآخر، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الحمل، فيمكن أن تحدث هذه المضاعفات في كل من الأم والطفل.

ولكن اليوم ومع التقدم فى مجال العلوم الطبية تلد معظم النساء المصابات بمرض السكري طفلاً يتمتع بصحة جيدة (أثناء الحمل الطبيعي).



أمور يجب وضعها فى الاعتبار قبل الحمل

الاستعداد والمتابعة مع الطبيب

اتصل بالطبيب قبل التخطيط للحمل، لإجراء فحص الدم، حيث يمكن للطبيب أن يخبرك بمدى قدرتك على التحكم في مرض السكري في غضون 8 إلى 12 أسبوعًا التالية، أو ما إذا كان من الآمن تناول حبوب منع الحمل. ويساعد هذا على معالجة المضاعفات التي قد تحدث أثناء الحمل.

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أطفال النساء المصابات بالسكري أكثر عرضة للإصابة بمرض ماكروسوميا الذى يسب فى كثير من الأحيان حجما كبيرًا جدًا للجنين، بحيث لا توجد فرص للولادة الطبيعية، وبالتالي يجب إجراء عملية قيصرية.