مريضة سكر وتخططين للحمل.. 5 أمور يجب أن تضيعها فى الاعتبار

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وفقا لجمعية السكر الأمريكية "Diabetes" فإن النساء المصابات بداء السكري دائمًا ما تحتاج إلى فحص مستويات السكر في الدم وتناول أدوية السكري من وقت لآخر، كما أنهن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الحمل، فيمكن أن تحدث هذه المضاعفات في كل من الأم والطفل.
ولكن اليوم ومع التقدم فى مجال العلوم الطبية تلد معظم النساء المصابات بمرض السكري طفلاً يتمتع بصحة جيدة (أثناء الحمل الطبيعي).
أمور يجب وضعها فى الاعتبار قبل الحمل
الاستعداد والمتابعة مع الطبيب
اتصل بالطبيب قبل التخطيط للحمل، لإجراء فحص الدم، حيث يمكن للطبيب أن يخبرك بمدى قدرتك على التحكم في مرض السكري في غضون 8 إلى 12 أسبوعًا التالية، أو ما إذا كان من الآمن تناول حبوب منع الحمل. ويساعد هذا على معالجة المضاعفات التي قد تحدث أثناء الحمل.
التحكم فى سكر الدم يعنى التحكم فى نسبة السكر في الدم اعتماد طرق للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم من خلال الطعام. الزيادة في مستويات السكر أثناء الحمل قد تسبب مشاكل أثناء ولادة الطفل.
تناول أدوية السكري أثناء الحملحسب توجيهات الطبيب، يمكنك تناول أدوية السكري أثناء الحمل، أو في كثير من الأحيان يحتاج الناس إلى كمية كبيرة من الأنسولين أثناء الحمل، ومع ذلك لم يتم التأكد من سلامة هذه الأدوية بشكل مناسب حتى الآن.
وقت الحمليمكن للنساء اللواتي يتم التحكم في مستويات مرض السكرى أن يلدن طفلًا صحيًا بسهولة، لكن في بعض الحالات هناك فرص للولادات المبكرة.
آثار مرض السكري على الطفل
أطفال النساء المصابات بالسكري أكثر عرضة للإصابة بمرض ماكروسوميا الذى يسب فى كثير من الأحيان حجما كبيرًا جدًا للجنين، بحيث لا توجد فرص للولادة الطبيعية، وبالتالي يجب إجراء عملية قيصرية.
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