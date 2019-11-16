شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخطط صدى القلب ووظيفته فى تشخيص الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مخطط صدى القلب هو صورة بالموجات فوق الصوتية للقلب يمكن أن تساعد الأطباء في تشخيص مجموعة من المشاكل والأمراض التى تصيب القلب، فهي أحد الوسائل التشخيصية الهامة للكشف عن أى مشكلة داخلية.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday"يستخدم الأطباء هذا النوع من الأشعة لتشخيص مشاكل القلب، مثل أنسجة القلب التالفة، وتضخم الحجرة، وتصلب عضلة القلب، وجلطات الدم في القلب، والسوائل المحيطة بالقلب، وصمامات القلب التالفة أو الضعيفة الأداء.

وهو إجراء طبي موسع لا ينتج عنه أي إشعاع ولا يسبب عادة آثارًا جانبية، وخلال الفحص بمخطط صدى القلب، يمكن للطبيب رؤية:

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حجم وسمك الغرف، كيف تعمل صمامات القلب، اتجاه تدفق الدم من خلال القلب، أي جلطات دموية في القلب، مناطق الأنسجة العضلية القلبية التالفة أو الضعيفة، المشاكل التي تؤثر على التامور وهو كيس مملوء بالسوائل حول القلب.

يستخدم الأطباء أيضًا تخطيط صدى القلب عندما يرغبون في فحص صحة القلب العامة للشخص، خاصة بعد الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

يمكن للأطباء استخدام مخطط صدى القلب من أجل تحديد مدى ضخ القلب لضخ الدم

هناك علامات وأعراض تظهرعلى المريض يتطلب فيها الفحص بمخطط صدى القلب وهى وجود نبضات غير منتظمة، ضيق في التنفس، ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، تورم الساق، نتائج تخطيط كهربية القلب غير طبيعية، أصوات غير عادية بين دقات القلب، والمعروفة باسم نفخة القلب .