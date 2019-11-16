شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تؤثر علي سلامة قلب السيدات .. ابعدي عن مخاطر المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تؤثر بعض المهن على صحة قلب الإناث بشكل أكثر سلبية من غيرها، لكن ما هي هذه المهن؟ هذا السؤال أجابت عنه دراسة بحثية جديدة نشرها موقع موقع " medicalnewstoday".

مشاكل القلب هي مشكلة صحية واسعة النطاق، وخاصة بين كبار السن، وبينما يعلم الباحثون أن العديد من عوامل نمط الحياة يمكن أن تزيد من خطرالإصابة بأمراض القلب بما في ذلك اتباع نظام غذائي غير صحي، ونقص النشاط البدني، والتدخين هناك عامل خطرواحد لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام وهى مهنة الشخص.

أظهرت الدراسات الحديثة أنه من الممكن ربط مهنة الشخص بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب أوغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

على سبيل المثال ، وجدت إحدى الدراسات التي أجراها الباحثون على مجموعة من اليابان أن الأفراد الذين يشغلون مناصب إدارية، بصرف النظرعن الصناعة، يواجهون مخاطرأكبر للإصابة بأمراض القلب

في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية (AHA) لهذا العام التي تقام في فيلادلفيا ببنسلفانيا، سيقدم بيد نرياجو وزملاؤه من جامعة دريكسل في فيلادلفيا أبحاثًا تضاف إلى الأدلة على وجود أنواع معينة من العمل تربطهم رابطة مع مرض القلب.

قام الباحثون بدراسة الارتباطات المحتملة بين الحالة الصحية للقلب والمهن المختلفة في مجموعة تضم أكثر من 65 ألف سيدة بمتوسط ​​عمر 63 عامًا، وقد عانين بالفعل من انقطاع الطمث

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كجزء من أبحاثهم، صنف الباحثون المشاركين وفقًا لقياسات صحة القلب والأوعية الدموية تنظر هذه المقاييس إلى عوامل نمط الحياة ، مثل حالة التدخين، والوزن، والنشاط البدني، والتغذية، بالإضافة إلى عوامل الخطر الصحية، بما في ذلك الكوليسترول الكلي، وضغط الدم، ونسبة السكر في الدم. كما أخذ فريق البحث في الاعتبار 20 من المهن الأكثر شيوعًا بين المشاركين.

ولاحظ الباحثون أن ما يقرب من 13 ٪ من الإناث في مجموعة الدراسة يعانون من ضعف صحة القلب والأوعية الدموية وجدوا أيضًا ارتباطًا بين وظائف محددة وزيادة خطر الإصابة بمشاكل صحة القلب لدى هؤلاء الأفراد.

وبشكل أكثر تحديدًا، كانت النساء اللائي يؤدين عملاً اجتماعيًا أكثرعرضة بنسبة 36٪ للتعرض لمشكلات صحية في القلب مقارنة بأولئك في المهن الأخرى، وكان لدى صرافي التجزئة خطر أعلى بنسبة 33٪ في مشاكل القلب والأوعية الدموية.

كان لدى الممرضات والأطباء النفسيين ومساعدي الصحة المنزلية احتمال أعلى بنسبة 16٪ في الإصابة بمشاكل في القلب من بين هؤلاء ، كانت الممرضات على وجه الخصوص ، أكثر عرضة بنسبة 14 ٪ من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

"العديد من المهن التي كانت عرضة لخطر كبير من ضعف صحة القلب والأوعية الدموية كانوا من مقدمي الرعاية الصحية ، مثل الممرضات والمساعدين في مجال الصحة المنزلية