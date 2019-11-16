الإمارات تحتضن أكبر مؤتمر لإدارة المعلومات الصحية بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنطلق في دبي، الأحد، جلسات مؤتمر الجمعية الدولية لإدارة المعلومات الصحية، والذي يُعد أكبر مؤتمر يجمع المتخصصين في البيانات الصحية بالعالم.

وفازت دبي بتنظيم المؤتمر للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط بعد منافسة قوية مع دول عدة في العاصمة اليابانية طوكيو، بدعم من الجمعية السعودية لإدارة المعلومات الصحية.

ويشارك في جلسات المؤتمر -الذي يعقد كل 6 سنوات- ممثلون عن منظمة الصحة العالمية، والمجلس الصحي السعودي، ووزارات وهيئات الصحة من 53 دولة من بينها مصر ولبنان والأردن والكويت وسلطنة عمان، إضافة الى ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ودول آسيوية.

وقال الدكتور أيهم رفعت، رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة "إكيوميد"، الشريك الاستراتيجي للحدث، إن المؤتمر سيستمر على مدار 5 أيام، لاستعراض 180 ورقة عمل تتناول موضوعات مهمة، منها "أحدث الوسائل للحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الصحية للمرضى"، و"أهمية الإسراع في التحول الإلكتروني بالمستشفيات والقطاعات الصحية"، و"استخدام نظم المعلومات الصحية الفعالة والآمنة في المستشفيات".

ولفت إلى أن المؤتمر خصص مساحة واسعة من المناقشات للتأكيد على ضرورة تحويل الملفات الطبية للمرضى إلى إلكترونية، وتوحيد تلك الملفات على مستوى المستشفيات الحكومية والخاصة، ليحصل المريض على التشخيص الدقيق في أي منشأة صحية.