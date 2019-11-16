شكرا لقرائتكم خبر عن “FDA” توافق على العدسات اللاصقة الناعمة لإبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على استخدام عدسات لاصقة لإبطاء تقدم قصر النظرعند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عامًا عند بدء العلاج.

وتعد العدسات اللاصقة MiSight من العدسات اللاصقة اللينة للاستخدام مرة واحدة والتي يتم التخلص منها في نهاية كل يوم.

قالت "مالفينا إيدلمان"، مديرة مكتب أمراض العيون والتخدير والجهاز التنفسي، في مركز FDA للأجهزة والصحة الإشعاعية، إن موافقة اليوم على أول منتج معتمد من FDA لإبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال ، وهو ما قد يعني في النهاية انخفاض مخاطر الإصابة بمشاكل أخرى في العين".

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ويعتبر قصر النظر هو السبب الأكثر شيوعا للضعف البصري القابل للتصحيح في جميع أنحاء العالم، ويحدث قصر النظرعندما تنمو العين لفترة طويلة من الأمام إلى الخلف (الطول المحوري).

وبدلاً من تركيز الصورعلى شبكية العين، تركز الصورعند نقطة أمام شبكية العين، ونتيجة لذلك، يعاني الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر من رؤية قريبة جيدة، لكنهم يعانون من ضعف في الرؤية يمكن تصحيحه بالنظارات أوالعدسات اللاصقة.

وقصرالنظر شائع عند الأطفال ويميل إلى الزيادة مع تقدم السن، وإذا كان الشخص يعاني من قصر النظر الشديد كطفل، فقد يكون عرضة لمشاكل العين الأخرى مثل إعتام عدسة العين في وقت مبكر أوانفصال شبكية العين أثناء مرحلة البلوغ.

وتهدف العدسات اللاصقة الناعمة MiSight إلى ارتداءها يوميًا لتصحيح قصر النظر وإبطاء تقدم قصر النظر عند الأطفال ذوي العيون السليمة.