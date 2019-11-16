شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..اختبارات الزائدة الدودية تكشف الالتهاب قبل حدوث مضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزائدة الدودية هى عضو صغير بالأمعاء الغليظة، تقع في الجانب الأيمن السفلي من بطنك، لكن التهاب الزائدة الدودية يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم يعالج، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك " نتعرف على تحاليل واختبارات الكشف عن التهاب الزائدة، وفقا لموقع medlineplus

يحدث التهاب الزائدة الدودية عندما يكون هناك نوع من الانسداد في الزائدة، قد يحدث بسبب البراز أو الطفيليات أو أي مادة غريبة أخرى، عندما يتم انسدد الزائدة، تتراكم البكتيريا داخلها، مما يؤدي إلى الألم والتورم والعدوى.

وإذا لم يتم علاج الزائدة على الفور، يمكن أن تنفجر وتنشر العدوى في جميع أنحاء الجسم.

تساعد اختبارات التهاب الزائدة الدودية في تشخيص الحالة، وبالتالي يمكن علاجها قبل انفجار الزائدة الدودية.

والعلاج الرئيسي لالتهاب الزائدة الدودية هو الاستئصال الجراحي لها.

استخدامات اختبارات الزائدة الدودية

تستخدم الاختبارات للأشخاص الذين يعانون من أعراض التهاب الزائدة الدودية.

يمكن أن تساعد في تشخيص التهاب الزائدة الدودية قبل أن يسبب مضاعفات خطيرة.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

أكثرالأعراض شيوعا هي آلام البطن، يبدأ الألم غالبًا بواسطة زرالبطن وينتقل إلى أسفل البطن الأيمن.

أعراض التهاب الزائدة الدودية الأخرى تشمل:

Advertisements

-آلام في البطن تزداد سوءًا عند السعال أوالعطس.

- ألم في البطن يزداد سوءًا بعد بضع ساعات.

- قئ وغثيان.

-الإسهال أوالإمساك.

-حمى.

-فقدان الشهية.

-انتفاخ البطن.

ماذا يحدث أثناء اختبار التهاب الزائدة الدودية؟

تشمل اختبارات التهاب الزائدة الدودية عادة الفحص البدني لبطنك وواحدًا أو أكثر مما يلي:

-فحص الدم للتحقق من وجود علامات العدوى، ويعد ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء علامة على وجود عدوى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التهاب الزائدة الدودية.

-اختبارالبول لاستبعاد عدوى المسالك البولية.

-اختبارات الآشعة، مثل الموجات فوق الصوتية في البطن أو الأشعة المقطعية، لعرض ما داخل بطنك غالبًا ما تستخدم اختبارات التصوير للمساعدة في تأكيد التشخيص، إذا أظهرالفحص البدني أوفحص الدم التهاب الزائدة الدودية المحتمل.