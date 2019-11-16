دراسة: الاستماع للموسيقى أثناء القيادة يفيد القلب

السبت 16 نوفمبر 2019

حثّت توصيات دراسة جديدة قائدي السيارات على تخفيف إجهاد العمل وتوتر الزحام بالاستماع إلى موسيقى مناسبة تعتمد على آلات موسيقية لا أصوات إلكترونية.



وأظهرت نتائج الدراسة التي أجريت بالتعاون بين 3 جامعات في البرازيل وبريطانيا وإيطاليا أن القيادة لمدة 20 دقيقة في زحام مروري لمسافة 3 كيلومترات تضع ضغوطاً على القلب، لكن يمكن تخفيفها بشكل كبير عن طريق الاستماع إلى الموسيقى.

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وأجريت الدراسة بالتعاون بين جامعات: ساوباولو وأكسفور وبارما، واعتمدت على قاعدة بيانات صحية واسعة إلى جانب مشاركة متطوعين في تجارب قيادة في زحام مروري لمدة 20 دقيقة، وقياس تأثير إجهاد التجربة على القلب في حالة سماع موسيقى وفي حالة عدم الاستماع.

وبحسب دورية "ميديسن" التي نشرت تقريراً عن الدراسة، لاحظ فريق البحث أن الجهاز العصبي يؤثر سلباً على القلب عند التعرض لضغوط وتوتر بسبب القيادة أثناء ازدحام مروري، وأن الموسيقى تساعد على امتصاص التأثير العصبي السلبي على القلب، شرط أن يكون مصدر الموسيقى آلات موسيقية، وليس أصوات ديجيتال إلكترونية.