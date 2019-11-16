السبت 16 نوفمبر 2019

يرغب الجميع التمتع بصحة جيدة، لكن كثيراً ما تجرفنا مشاغل الحياة بعيداً عن الطريق الصحيح، فنتغاضى عن اللياقة البدنية ، وعن التغذية الصحية مرات أخرى.



إليك 5 خطوات بسيطة تعيدك إلى طريق الصحة الجيدة بسهولة:

بداية اليوم. الطريقة التي تبدأ بها يومك تحدد مسار اليوم، إذا بدأته بتصفح البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف ستواصل إجهاد اليوم السابق. أما إذا بدأت اليوم بـ 20 دقيقة من إنعاش الجسم والروح وتصفية الذهن ستكون قد قمت بخطوة أولى في الاتجاه الصحيح. تواصل مع حواسك بهدوء، واهتم بإنعاش جسمك من خلال إفطار صحي، وبعض التمارين الخفيفة.

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الترتيب. اذهب إلى غرفتك كل موسم وقم بالتخلص من الأشياء التي لم تعد بحاجة إليها لتشعر بصفاء الذهن، وأنك أخف وزناً من الناحية المعنوية. يشتت تراكم الأشياء تركيزنا، وتزيد الكراكيب من من الشعور بالإرهاق والتعب. كل ما لم تستعمله لبضعة أشهر هو موضع تساؤل: هل تحتاج الاحتفاظ به فعلاً؟

المواد الكيميائية. تتعرض بيوتنا وأجسامنا لكمية كبيرة من المواد الكيميائية يومياً من خلال منتجات العناية الشخصية والأدوات التي نستعملها! لذلك نحتاج إلى تطهير البيئة المحيطة بنا من السموم. ابحث عن بدائل التنظيف الطبيعي مثل البيكينج صودا، والليمون (الحامض) والخل. استخدم منتجات العناية الشخصية الطبيعية وتجنب المنتجات الكيميائية.

أطعمة أقل حموضة. اعمل على أن يكون جسمك قلوياً أكثر، فأطعمتنا تحتوي على الكثير من الحامض. قلل استهلاك الطحين الأبيض ومنتجات الألبان والكافيين والسكر لأنها تزيد حامضية الجسم. اجعل الأولوية لتناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات، وابحث عن منتجات حليب جوز الهند أو اللوز أو الأرز، واستخدم جوز الهند للتحلية.

النشاط. ممارسة التمارين الرياضية تمكنك من استمتاع بالحياة أكثر. تعزّز التدريبات والأنشطة البدنية صحة القلب والشرايين، وتبعد السمنة وأمراض التمثيل الغذائي كالسكري والكولسترول. احرص على جعل التمارين الرياضية روتيناً يومياً أو أسبوعياً بواقع مرتين أو 3 مرات كل أسبوع.