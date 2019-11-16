دراسة تكشف كيف يؤثر مكان عملك على وزنك؟

السبت 16 نوفمبر 2019

توصلت دراسة علمية جديدة إلى أن أماكن العمل التي تشجع على أسلوب الحياة الصحي يقل فيها عدد العاملين الشباب الذين يعانون من السمنة.



ووجد الباحثون أن نحو 17 ٪ من الموظفين الشباب في أماكن العمل التي تشجع على الممارسات الخاصة بأسلوب الحياة الصحي يعانون من السمنة مقابل 24 ٪ تقريبا في أماكن العمل التي لا تهتم بهذا الأمر.

وقالت أليسون واتس التي قادت فريق الدراسة في جامعة مينيسوتا في منيابوليس بالولايات المتحدة ”جربت شخصيا مجموعة من أماكن العمل المختلفة التي أشعر أنها أثرت في عاداتي الغذائية ونشاطي البدني سواء ايجابيا أو سلبيا” بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

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وأضافت واتس أن هذه العوامل بينها مساندة الزملاء ووجود دروس لليوجا في الوقت المخصص للغداء وتوفر الطعام.واستخدم الباحثون بيانات عن 1538 شخصا أجابوا عن استبيانات بينما كانوا في المرحلة الإعدادية أو الثانوية عامي 1998 و1999. وبعدها بسنوات أجاب المبحوثون عن عشرة أسئلة أخرى، طبقا لما ورد بوكالة “رويترز”.

وفي مسح ثان كان متوسط عمر المشاركين 25 عاما. وكان أغلبهم من البيض وينتمي أكثر من نصفهم إلى طبقات اجتماعية واقتصادية ميسورة.

ومن بين العوامل التي ذكرها المبحوثون للباحثين أنظمتهم الغذائية المعتادة وتمارينهم الرياضية الأسبوعية وتفاصيل عن أماكن عملهم ومواقعها.

وقالت واتس إن الموظفين الشباب يواجهون الكثير من الضغوط مثل ضغط الوقت المسؤوليات الشخصية والمهنية والموارد المحدودة”، الأمر الذي يؤكد دور البيئة كعامل أساسي في الغذاء الصحي وممارسة النشاط