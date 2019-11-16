رضيع "معجزة" ينجو من نزيف دماغي قاتل

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هدير عادلالسبت 2019/11/16 03:52 م بتوقيت أبوظبي
الأطباء توقعوا أن يعيش الطفل بضع ساعات لكن عمره الآن 8 أشهر
وضعت سيدة أمريكية تدعى ميشيل كويل طفلا، توقع الأطباء أن تكون حياته عبارة عن ساعتين فقط، وكان ذلك بسبب ولادته مصابا بنزيف في الدماغ، لكن الآن يوصف هذا الناجي بـ"المعجزة" لأن عمره وصل حاليا إلى 8 أشهر.
في مارس/آذار 2019، جاء ميشيل كويل المخاض بمدينة نيو أورلينز الأمريكية، في وقت لم تكن تنتظره فيه، ثم وضعت ابنها كارسون جوزيف، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
عندما ولد الطفل كان لونه أزرق، وبعدما فحصه الأطباء اكتشفوا أنه مصاب بضرر بالغ في الأعصاب ونزيف بالدماغ، ما رجح أنه لن يبقى لليل.
وفي غضون أيام قليلة، تمكن الطفل من التنفس دون حاجة لأجهزة، وشفي من النزيف ولم يكن هناك أي مؤشر على إصابة بالدماغ.
لم يتمكن الفريق الطبي للطفل من تفسير شفائه، لكن يقول والداه إنها "معجزة"؛ إذ كانا يحاولان منذ زواجهما الحصول على طفل وتكوين عائلة، غير أن الحمل لم يكن يكتمل لمرتين وانتهى بإجهاض.
وعندما علمت ميشيل بحملها شعرت بسعادة عارمة هي وزوجها، ولم تواجه أي مشاكل حتى وقت المخاض، قبل موعده ببضعة أسابيع.
وعند الوضع، ظلت تدفع لساعات، لكن بالكاد تحرك الطفل؛ فتوجه الأطباء لاستخدام وسائل مساعدة لإرشاد الطفل للخروج عبر قناة الولادة، ليصل الطفل بوزن 6 أرطال.
نقل الطفل سريعا إلى وحدة العناية المركزة الخاصة بالأطفال، ورغم أن الأطباء أخبروا والديه بأنه سيكون بخير، بعد الفحص أخبروهم بأنه يعاني من نزيف دماغي؛ وقد يكون هذا بسبب نقص في الأكسجين أو بسبب سوء استخدام أدوات خاصة بالتوليد مثل أجهزة الشفط، لكن المعجزة تحققت وشفي الطفل.
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