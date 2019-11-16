"أبل" تسحب 181 تطبيقا متصلا بالسجائر الإلكترونية

ألغت شركة أبل الأمريكية من متجرها الإلكتروني (آب ستور) كل التطبيقات المتصلة بتدخين السجائر الإلكترونية وعددها 181 تطبيقاً، بسبب مخاطرها الصحيّة المحتملة.



وتأتي خطوة عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية في ظل انتشار وباء متصل بالتدخين الإلكتروني في الولايات المتحدة أودى بحياة 42 شخصاً، فضلاً عن إصابة نحو 2200 هذه السنة.

وأوضحت أبل: "في الآونة الأخيرة، ربط خبراء من المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، والجمعية الأمريكية لطب القلب بين تدخين السجائر الإلكترونية وسلسلة من الأمراض الرئوية والوفيات، متحدثين حتى عن أزمة صحية ووباء لدى الشباب".

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وأضافت المجموعة التي تراقب بدقة تطبيقاتها للأجهزة المحمولة خصوصاً هواتف "آيفون" البالغ عددها 900 مليون حول العالم: "راجعنا شروط الاستخدام الخاصة بمتجرنا الإلكتروني لنشير إلى أن التطبيقات التي تشجع أو تسهل استخدام هذه المنتجات ممنوعة".

وسيتمكن الأشخاص الذين سبق أن حمّلوا التطبيقات قبل المنع من الاستمرار في استخدامها.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أنّها اكتشفت على الأرجح لغز هذا الوباء وهو متصل بزيت من فيتامين "إي" أضيف على ما يبدو على عبوات السجائر الإلكترونية المنكهة بالحشيشة والمبيعة في السوق السوداء.

وقبيل ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في رفع السن القانونية الدنيا لشراء السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة من 18 عاماً إلى 21.