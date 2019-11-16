شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق يجب أن تعرفها قبل إنقاص وزنك والان مع التفاصيل

السبت 16 نوفمبر 2019

تركز العديد من المقالات والدراسات على موضوع البدانية، من خلال البحث عن أفضل وسائل الحمية الكفيلة بخسارة الوزن واستعادة رشاقة الجسم، غير أن كثرة المعلومات والنصائح حول الحميات الغذائية تصيب الكثيرين بالحيرة حول كيفية اختيار أفضلها.



ومع تنوع وسائل الحمية المتبعة بهدف إنقاص الوزن، تبرز الحاجة إلى وجود قواعد أساسية يجب اتباعها لتمكين الجسم من الحصول على الأغذية الأساسية التي يحتاجها، وفي نفس الوقت تجنب اكتساب المزيد من الوزن.

وفيما يلي مجموعة من الحقائق التي يجب معرفتها قبل التفكير بإنقاص الوزن بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية:

1- الأطعمة الطازجة ليست الأفضل دائماً

على الرغم من أن الأطعمة الطازجة هي الأفضل لاحتفاظها بالعناصر الغذائية الأساسية، إلا أن الأمر قد لا يكون صحيحاً دوماً عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فالعديد من الأطعمة الطازجة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن.

2- الوجبات الخفيفة

لا تقتصر الوجبات الخفيفة على البيتزا والبطاطا المقرمشة، فهناك العديد من هذه الوجبات التي تسبب اكتساب الوزن، ومن الضروري التركيز على كمية ونسب المواد الداخلة في تركيب أي وجبة قبل تناولها.

3- احذر من العصائر

العصائر أيضاً مصدر غني بالسكريات والسعرات الحرارية، ولا يجب التركيز عليها بشكل كبير عن محاولة خسارة الوزن.

4- احترس من الدهون الجيدة

تصنيف بعض الدهون بأنها مفيدة للجسم لا يعني الحصول على الضوء الأخضر بتناول كميات كبيرة منها، فعلى سبيل المثال يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون المفيدة للشعر والجلد والأظافر، إلا أنه في نفس الوقت يزود الجسم بنسبة عالية من السعرات الحرارية.

Advertisements

5- الأطعمة الخالية من الغلوتين ليست بالضرورة صحية

أصبح البعض في الآونة الأخيرة مهووسين بالبحث عن الأطعمة الخالية من الغلوتين، لكن هذا النوع من الأطعمة لا يساعد بالضرورة على خسارة الوزن، بل يجب قراءة المكونات بشكل جيد قبل شراء أي نوع من الأطعمة.

6- مشروب جوز الهند غني بالسكريات

انتشر في الآونة الأخيرة في بعض الدول مشروب غازي بنكهة جوز الهند، وعلى الرغم من أن هذا المشروب يتم تصنيعه باستخراج المياه الطبيعية من حبات جوز الهند غير الناضجة، إلا أنه لا يزال يحتوي على نسبة عالية من السكريات.

7- بذور الشيا

يقول الخبراء إن بذور الشيا يمكن أن تسبب مشاكل في القناة الهضمية، وعلى الرغم من أنها تساعد على كبح الشهية، إلا أن من الأفضل أن يتم استهلاكها بكميات صغيرة.

8- السوشي ليس الخيار الأفضل

يعد السوشي من الوجبات المفضلة لدى الكثير من المشاهير، إلا أن هذه الوجبة ليست الخيار المفضل لخسارة الوزن، فهي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والقليل من البروتينات مما يجعلك تشعر بالجوع بعد وقت قصير.

9- التوفو طعام خادع

على الرغم من أن التوفو يشكل وجبة غذائية متكاملة غنية بالكالسيوم والبروتينات والحديد وفقير بالسعرات الحرارية، إلا أنه يمتص بسهولة الصلصات والزيوت التي يطبخ معها.

10- البوشار يمكن أن يسبب زيادة الوزن

يشكل البوشار خياراً مناسباً للتغلب على الجوع خلال النهار، لكن من الضروري التأكد من نوع البوشار الذي تشتريه من السوق وكمية السعرات الحرارية التي يحتوي عليها.