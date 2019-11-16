أخطاء صحية تقوم بها قبل الذهاب إلى العمل

السبت 16 نوفمبر 2019

رغم أن فترة الصباح قصيرة ومحكومة بكثير من الانشغالات، من الاستعداد للعمل إلى تجهيز الأبناء للذهاب إلى المدرسة، إلى المواصلات وغيرها، إلا أنها فترة مليئة بفرص القيام بأخطاء مضرة صحياً وذهنياً.



ولأن بداية اليوم بشكل صحي أمر أساسي لضمان الأداء الأفضل للذهن والجسم طول اليوم، تجنبوا هذه الأخطاء الصباحية التالية:

تفقّد بريد العمل الإلكتروني عند الاستيقاظ:

قراءة البريد الالكتروني تسبب القلق والتوتر منذ بداية اليوم، خصوصاً إذا كان البريد مليئاً بالرسائل. بالإضافة إلى جعل بداية اليوم سلبية، فإن الرد على الرسائل فور الاستيقاظ يزيد إمكانية القيام بأخطاء أثناء الرد. وينصح في المقابل تأجيل الاطلاع على البريد عند الوصول إلى المكتب.

تأجيل التمارين الرياضية إلى وقت لاحق:

يعتبر النهار أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية، فإمكانية حصول خطط غير متوقعة أو التأخر في العمل بسبب مهمات أو اجتماعات عالية أثناء المساء، ما يجعل إمكانية التمرن مساء قليلة جداً، مارس الرياضة في الصباح. وإذا لم يتوفر لديك وقت كافٍ، يكفي القيام بجزء من التمارين، حتى لو لعشر دقائق أو ربع ساعة.

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أخذ حمامٍ ساخن:

رغم أن شعور الحمام الساخن بعد الاستيقاظ قد يكون رائعاً، إلا أن الماء الساخن سيجعلك تشعر بالنعاس من جديد. هذا لأن الحرارة تجعل العضلات تسترخي، وتبطئ دقات القلب. لهذا ينصح بأخذ حمام بارد وسريع في الصباح، ما يساهم في إفراز هرمون الأدرينالين الذي يعطي الجسم نشاطاً، وهرمون الإندورفين الذي يساهم في تحسن المزاج العام.

تناول فطور مليء بالكربوهيدرات:

أظهرت الأبحاث أن تناول فطور مليء بالكربوهيدرات المكررة، مثل المعجنات المصنوعة من الطحين الأبيض والمعجنات، تسبب زيادة رغبة الجسم في تناول مزيد من هذه الكربوهيدرات الغنية بالسعرات الحرارية. وينصح باستبدال الكربوهيدرات بـ 20 غراماً من البروتين، ما يوازي كمية البروتين في بيضتين، لأن البروتينات تسبب الشعور بالشبع لفترات أطول.

تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الطعام مباشرة:

يسبب تنظيف الأسنان بعد تناول الفطور مباشرة بتآكل مينا الأسنان، خصوصاً إذا كان الفطور ذو حموضة عالية. وتعتبر القهوة والفاكهة من الأطعمة ذات الحموضة العالية. لهذا، ينصح بتنظيف الأسنان بعد الاستيقاظ وقبل تناول الطعام، وينصح بشرب كوب من الماء بعد الأكل، ما يعطي شعوراً أكبر بالنظافة. إذا لم تكن قادراً على عدم تنظيف أسنانك، انتظر نصف ساعة بعد الأكل على الأقل قبل تنظيفها.