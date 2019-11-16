خبراء: العلاج بواسطة الأحجار الكريمة من أحدث أساليب الطب البديل

السبت 16 نوفمبر 2019

يعتبر العلاج بواسطة الأحجار الكريمة من أحدث أساليب الطب البديل التي يؤمن بها البعض ويقول ممارسوها إنها تنطلق من قواعد علمية ولها تأثيرات إيجابية على الجسم والعقل والحياة المهنية بل العاطفية أيضاً.



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وتفسر "أزاليا لي" خبيرة العلاج بالأحجار الكريمة لموقع "ELLE" المتخصص في الموضة والجمال ما يمكن أن تفعله الأحجار الكريمة بأجسامنا وعقولنا، حيث يعتمد العلاج على مجموعة من الاهتزازات عبر أجهزة خاصة لمساعدة بلورات الجسم للوصول إلى أفضل حالاته، وتساعد بلورات الأحجار الكريمة بحسب "أزاليا لي" على الاسترخاء والتأمل والملاحظة.

فضلاً عن أنها تستخدم كعلاج مساعد في حالات الروماتيزم وعرق النسا، وذات تأثير إيجابي في علاج حالات أمراض الجهاز الهضمي المختلفة وكذلك أمراض الجلد المزمنة.