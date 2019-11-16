"بالشوكة".. حملة مصرية لخسارة الوزن

"بالشوكة" هو عنوان حملة مصرية لخسارة الوزن، انطلقت بمبادرة من الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بمصر، لمواجهة خطر السمنة بطرق جديدة وطبيعية.



وتعتمد هذه الحملة على تناول الطعام بالشوكة في مقابل الاستغناء عن الملعقة والخبز على أن تبقى كميات الطعام كما هي.





وقال جمال إن "تناول الطعام بالشوكة بدلا من الملعقة والخبز يقلل كميات الطعام التي يتم تناولها بشكل أتوماتيكي وبالتدريج، ومن ثم خسارة الوزن دون تكلفة أو ضرورة اتباع حمية غذائية محددة".

وأضاف: "هذه الطريقة تساعد في الوصول إلى وزن مثالي مع الاحتفاظ بصحة جيدة إذا تم الاعتماد عليها فترة طويلة، فهي طريقة صحية جدا لأنها لا تعتمد على الاستغناء عن عناصر غذائية مهمة".

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وأوضح جمال أن المبادرة اعتمدت في الأساس على دراسة علمية تؤكد أن الاعتماد على الشوكة في تناول الطعام يقلل الكميات التي يتم تناولها بنسبة 30% عمن يعتمدون على الملعقة، وهو ما ينعكس على الوزن بشكل ملحوظ.

وأشار استشاري التغذية العلاجية والسمنة إلى فوائد هذه الطريقة قائلا إنها تحافظ على الصحة وتقلل مشاكل المعدة مثل الانتفاخ وتكون الغازات الناتجة عن الإفراط في تناول الطعام أو تناول الخبز بكميات كبيرة، كذلك توفر في الجهد والمال فهي سهلة وبسيطة وغير مكلفة.





ودعا الدكتور كريم جمال المشاركين في حملة "بالشوكة" لمشاركة تجاربهم وخبراتهم على هاشتاق بالشوكة، لتشجيع غيرهم على خسارة الوزن بطريقة آمنة وبسيطة.

وأعلن جمال عن فعاليات ومسابقات قريبا لتشجيع أعضاء الحملة على الاستمرار في هذه الطريقة لخسارة الوزن.

كان جمال أعد نظاما جماعيا لفقدان الوزن عن طريق أفراد يتم توزيعهم على شكل مجموعات لديها الأهداف نفسها تعمل على تشجيع بعضها.

وقال جمال إن المشكلة التي تواجه كثيرا ممن يتبعون أنظمة ريجيم تكمن في الملل، والتوقف عن النظام بعد أسبوع واحد، أو إن 90% ممن يتبعون نظام رجيم تقليديا يزيد وزنهم مرة أخرى.