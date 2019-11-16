شكرا لقرائتكم خبر عن الفارق بين الأول والثاني مليار دولار.. تغيير جديد في قائمة أغنى أغنياء العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنحى الأمريكي جيف بيزوس، مالك شركة «أمازون»، عن صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، وفقا لتصنيف جديد لموقع «بلومبرج» الأمريكي، حسبما ذكر موقع «سبوتنيك»، اليوم السبت.

وبحسب التصنيف الجديد، تفوق بيل جيتس، مالك شركة «مايكروسوفت» الأمريكية، بعد ارتفاع أسهم شركته بعدما وقعت عقدًا مع البنتاجون، بقيمة تصل لعشرة مليارات دولار، ويقتضي من شركة «مايكروسوفت» إنشاء بنية تحتية لتخزين بيانات الإدارة العسكرية الأمريكية، لترتفع أسهم الشركة، الأمر الذي انعكس على ثروة «جيتس» لتصل إلى 110 مليار دولار.

واحتل جيف بيزوس المركز الثاني بثروة بلغت 109 مليار دولار، كما احتل بينو أرنو، رئيس مجموعة شركات «لويس فيتون»، ومويت هينسي، المرتبة الثالثة بـ103 مليار دولار.