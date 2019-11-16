صحة ورشاقة

الكارى الحار يساعد فى التخلص من نزلات البرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول فصل الشتاء تتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد الحادة التى تتضمن أعراضا مثل انسداد الأنف والسعال والصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم وغيرها.

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وعادة ما يلجأ من يصابون بهذه الأعراض إلى تناول المشروبات الساخنة وأنواع الحساء المختلفة وأنواع الأطعمة الغنية بفيتامين سى للتخفيف منها غير أن خبيرة تغذية بريطانية كشفت عن أحدث طرق التغلب على أعراض نزلات البرد.

وذكرت خبيرة التغذية أماندا أورسال فى تصريح لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الكارى الحار يساعد كثيرا على التغلب على أعراض نزلات البرد.

وأوصت خبيرة التغذية البريطانية بتناول الكارى الحار فى العشاء تحديدا حتى يكون تأثيره قويا على أعراض نزلات البرد، وقالت "نزلات البرد عذر قوى لتناول الكارى الحار، وهو طبق بسيط يمكن تناوله فى العشاء".

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