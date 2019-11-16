شكرا لقرائتكم خبر عن الكارى الحار يساعد فى التخلص من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول فصل الشتاء تتزايد حالات الإصابة بنزلات البرد الحادة التى تتضمن أعراضا مثل انسداد الأنف والسعال والصداع وارتفاع درجة حرارة الجسم وغيرها.

Advertisements

وعادة ما يلجأ من يصابون بهذه الأعراض إلى تناول المشروبات الساخنة وأنواع الحساء المختلفة وأنواع الأطعمة الغنية بفيتامين سى للتخفيف منها غير أن خبيرة تغذية بريطانية كشفت عن أحدث طرق التغلب على أعراض نزلات البرد.

وذكرت خبيرة التغذية أماندا أورسال فى تصريح لصحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الكارى الحار يساعد كثيرا على التغلب على أعراض نزلات البرد.

وأوصت خبيرة التغذية البريطانية بتناول الكارى الحار فى العشاء تحديدا حتى يكون تأثيره قويا على أعراض نزلات البرد، وقالت "نزلات البرد عذر قوى لتناول الكارى الحار، وهو طبق بسيط يمكن تناوله فى العشاء".