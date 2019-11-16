كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 12:40 مساءً - التبول المتكرر هو أحد أعراض الحمل في الشهر الأول، تعاني منه أغلب الحوامل ويشتكين من عدم تمتعهن بنوم كافٍ ليلاً بسبب كثرة التبول خلال الحمل وخاصة في الشهر الأول. الدكتور «أحمد الجزار»، استشاري النساء والتوليد، يوضح معلومات عن كثرة التبول في الشهر الأول من الحمل. أعراض الحمل المبكرة التبول المتكرر هو أحد الأعراض المبكرة والأكثر شيوعاً للحمل التي تبدأ في الثلث الأول من الشهر الأول للحمل.

يسبب كثرة التبول أثناء الحمل، هرمون الحمل hCG الذي يزيد من تدفق الدم إلى منطقة الحوض.

يزيد هرمون النمو الطبيعي أيضاً من تدفق الدم إلى الكلى والتي تصبح أكثر فعالية أثناء الحمل. عندما تتحسن وظائف الكليتين، يتخلص جسمك من الماء بسرعة أكبر. عند معرفتك بالحمل، حاولي تفريغ مثانتك تماماً من خلال الميل إلى الأمام أثناء التبول، دون الحاجة إلى الحزق، لعدم إضرار الحمل.

احذري من أن تقللي من السوائل معتقدة أنه سيُبعدك عن الحمام. يحتاج جسمك وطفلك إلى إمدادات ثابتة من السوائل خلال فترة الحمل، بالإضافة إلى أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى التهاب المسالك البولية. Advertisements بعض الحيل لتقليل تكرار التبول لا يمكنك منع التبول المتكرر أثناء الحمل، رغم أهمية إفراغ المثانة بالكامل في كل مرة تذهبين فيها إلى الحمام، لكن جربي هذه الحيل لتقليل تكرار البول: تخطي مدرات البول مثل الكافيين، ستجعلك تضطرين إلى التبول في كثير من الأحيان.

لا تشربي قبل النوم. إذا وجدتِ أنه يجب عليك الاستيقاظ في كثير من الأحيان للذهاب إلى الحمام أثناء الليل، حاولي الحد من السوائل قبل وقت النوم مباشرة. متى يمكن أن أتوقع انتهاء التبول المتكرر أثناء الحمل؟ نظراً لأن ترتيب الأعضاء الداخلية يختلف قليلاً من امرأة إلى أخرى، فقد تختلف أيضاً درجة تواتر البول أثناء الحمل. بعض النساء لا يكدن يلاحظن ذلك، في حين أن البعض الآخر يضايقهن طوال فترة حملهن. من المرجح أن يستمر التبول المتكرر عموماً خلال الشهر التاسع من الحمل، إلى حين الولادة.

يجب أن تتحدثي مع طبيبك حول تكرار البول أثناء الحمل، إذا كنتِ تشعرين دائماً بالرغبة في الذهاب إلى الحمام حتى بعد تبولك فقط.

راقبي أيضاً لون بولك للتأكد من بقائه رطباً. يجب أن يكون لونه أصفر شاحباً، وليس غامقاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كثرة التبول في الشهر الأول من الحمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.