هل ينتظم نوم الطفل بعد الأربعين؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 12:40 مساءً - ما هو عدد ساعات النوم الطبيعية للرضع، وهل تنتظم بعد الأربعين؟ هل يمكن أن تتبع الأم بعض الخطوات اللازمة لتنظيم ساعات نوم رضيعها بعد الأربعين؟

أسئلة تراود الكثير من الأمهات الحديثات الولادة، بحسب الدكتورة «إيمان عبد العظيم» استشاري الأطفال، يستطيع الرضيع النوم لمدة ست ساعات ليلاً، ولكن عندما يكون شبعاً من الرضاعة، وحفاضه جافاً. نوم الرضيع يحتاج الرضيع ليستفيق مراراً وتكراراً كي يتضاعف وزنه من الشهر الثالث إلى السادس. بشكل عام، ينام الرضيع بعد الأربعين يوماً، ما بين 16 - 18 ساعة كل 24 ساعة، وكل غفوة تستغرق بين 2 - 4 ساعة، ليستيقظ لإرضاعه.

لتنظيم نوم الطفل بعد الأربعين، اضبطي مواعيد نوم محددة للطفل. Advertisements احرصي في ساعة محددة على إرضاع طفلك في غرفة منخفضة الإضاءة، لكي تساعديه على النوم بهدوء. بهذه الطريقة سوف يتعود الطفل على أن النهار للاستيقاظ واللعب والليل للنوم والراحة.

لاحظي الوقت الذي يحتاج فيه طفلك للنوم، وهيئي له الجو وإشباعه جيداً.

عليك أخذ قسط من الراحة معه، كي لا تشعري بالتذمر أثناء استيقاظه. الفصل بين إرضاع الطفل ونومه على كل أم أن تحرص على تعويد الطفل النوم بعد عمر الأربعين يوماً بمفرده دون أن تتدخل في هذا. بعض الأطفال يشعرون بالنعاس أثناء الرضاعة، لذلك يجب على الأم الانتظار، فإذا نام الطفل دون أن يكمل رضاعته، واستمر في النوم يجب عليها أن تضعه في فراشه الخاص وليس بجانبها، لأنها عندما تستيقظ سوف يستيقظ، ولا يستطيع أن يأخذ وقتاً كافياً للنوم، لذلك يجب فصل الطفل في سريره الخاص وأن تعمد إلى تفقده بين الحين والآخر لسماع صوته. تقفد ملابس الرضيع يجب على الأم تفقد ملابس الطفل قبل النوم والتأكد من أنها غير مبلولة، لأن هذا يزيد من راحة الطفل ويجعله ينام باطمئنان.

يُفضل تدليك جسم الطفل قبل النوم لمساعدته على الاسترخاء والتخلص من وجود مغص أو غازات.

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