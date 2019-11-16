علاج الزكام وانسداد الأنف للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2019 12:40 مساءً - هل تعانين من الإصابة بضغط الجيوب الأنفية، الزكام، انسداد الأنف والتهاب الحلق أثناء الحمل؟ هل تواجهين صعوبة في الخلود للنوم وتشعرين بالضيق نتيجة لذلك؟ الدكتورة «هند محمد سلمي» استشاري النساء والتوليد توضح بأن التهاب الجيوب الأنفية يحدث نتيجة بكتيريا، فيروس أو فطريات في بطانة أحد تجاويف الأنف والتي قد تسبب التهاباً وعرقلة في الأنف تمنع التصريف الصحيح للمخاط. قد ينتج عن ذلك أعراض، مثل انسداد الأنف وضغط مؤلم حول خديك وعينيك. علاجات منزلية آمنة للزكام وانسداد الأنف للحامل اشربي الكثير من السوائل، مثل الماء، المرق وعصير الحمضيات. إبقاء الجسم رطباً أمر مهم لمساعدتك في مكافحة العدوى ولإزالة أنسجة الأنف.

استخدمي الري الملحي أو قطرات الأنف المالحة. يمكنك صنع قطرات المياه المالحة الخاصة بك عن طريق الجمع بين كوب من الماء الدافئ مع الملح 1-8 ملعقة صغيرة من صودا الخبز. Advertisements استخدمي المرطب في الليل، ما يساعد في مسح الممرات الأنفية. يمكنك أيضاً أن تميلي على قدر من الماء المغلي وتضعي منشفة فوق رأسك، وتتنفسي في البخار. هذا يساعد على فتح الممرات الأنفية ويخفف المخاط في صدرك.

رفع رأسك باستخدام الوسائد أثناء الاستلقاء قد يجعل التنفس أسهل. يساعد استخدام شرائح الأنف أيضاً على فتح ممرات الأنف. من أجل التهاب الحلق، غرغرة الماء المالح، أي ما يعادل ربع ملعقة صغيرة لكل 8 أونصات من الماء، وشرب سائل دافئ. قد يخفف العسل والليمون من التهاب الحلق.

تأكدي من حصولك على قسط كبير من النوم.هذا سيساعد جهاز المناعة على مكافحة العدوى.

تأكدي من أنك تأكلين الأطعمة الغنية بالمواد الغذائية، مثل الفواكه والخضراوات. الحساء قد يكون أيضاً خياراً مهدئاً. متى يجب الاتصال بطبيبك؟ إذا كنتِ تسعلين مخاطاً أخضر أو ​​أصفر.

إذا كان لديك حمى أعلى من 101 درجة فهرنهايت.

إذا كنتِ لا تستطيعين أن تأكلي أو تنامي.

إذا لم تتحسن العدوى، فقد يصف لك الطبيب الدواء. سيحدد طبيبك أفضل الأدوية التي يمكنك تناولها والتي تكون آمنة لك ولجنينك.

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