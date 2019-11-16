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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الستيك يومياً يوازي فوائد الإقلاع عن التدخين والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
أفادت دراسة بريطانية جديدة أن تناول 70 غراماً من الستيك يومياً يوازي فوائد الإقلاع عن التدخين بفضل احتوائها على مستويات عالية من بعض الأحماض الأمينية المفيدة للقلب والشرايين.
جاءت هذه النتيجة بعد دراسة أجراها باحثون في جامعة "إيست أنغليا" البريطانية على ألفي امرأة قامت بتحليل بياناتهن الصحية، مع التركيز على سبعة أحماض أمينية مختلفة موجودة في اللحوم ومنتجات الألبان، وبعض الخضروات والبقوليات.
وحاولت الدراسة من خلال تحليل فوائد الأحماض الأمينية السبعة معرفة ما إذا كان البروتين من المصادر الحيوانية أو المصادر النباتية أكثر فائدة، حسبما أفادت صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وبيّنت أن النساء اللواتي استهلكن كميات أعلى من الأحماض الأمينية، تمتعن بمستوى منخفض من ضغط الدم وتصلب الشرايين، وهي الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
وتبيّن للباحثين أن زيادة كمية الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والسلمون ومنتجات الألبان والفول والعدس والبروكلي والسبانغ، وسيلة مهمة وسهلة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم فضلاً عن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
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