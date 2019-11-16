ما هي أبرز فوائد الثوم للبشرة؟

السبت 16 نوفمبر 2019

ليس الثوم فقط ذاك المنكّه القوي للأطعمة والسلطات، بل هو عنصر فعال يدخل كمكوّن أساسي في الوصفات الطبيّة، وكذلك التجميليّة إذ له فوائد كبيرة على البشرة.



وفي ما يأتي نعرض أبرز فوائد الثوم للبشرة:

- يحتوي الثوم على مواد مضادة للالتهابات ولذلك فهو فعال في الحدّ من مرض الصدفية الذي يظهر على الجلد.

- إذا أردت التخلص من الطفح الجلدي إفركي القليل من الزيت والثوم على المنطقة المصابة.

- تحرم مضادات الأكسدة الموجودة في الثوم جزيئات الجذور الحرة من الأكسجين، وتمنعها من مهاجمة خلايا العضلات والعظام والجلد. قد يساعد هذا في منع تلف الجلد ويمكن أيضا أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

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- الثوم غني جداً بالأليسين الذي يساعد على مكافحة التجاعيد ما يمنع الشيخوخة المبكرة ويمنحك بشرة ناعمة.

- يحتوي الثوم على مادة الكبريت التي تساعد في الحدّ من الإلتهابات، وتعزز تدفق الدم ما يمنح جلدك وبشرتك وهجاً طبيعياً.

- يمكنك التخلص من حب الشباب عن طريق هرس فصّين من الثوم في وعاء صغير، وإضافة ملعقة كبيرة من الخل الأبيض إليهما. بعد تحضير الخلطة قومي بتطبيقها على المنطقة المصابة فالثوم يساعد في محاربة العدوى.

- يحد الثوم من الرؤوس السوداء التي تظهر على سطح البشرة بشكل مزعج.

- يساعد الثوم على مكافحة الشيخوخة لأن الخواص المضادة للتأكسد الموجودة في الثوم تساعد في الحد من تراكم الجذور الحرة في الجلد ما يحفاظ على شباب البشرة.