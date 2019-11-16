تعرف على فوائد الكمون!

السبت 16 نوفمبر 2019

" الكمون" أحد التوابل الشهيرة التي تتميز بخصائصها الصحية والعلاجية المتعددة فهو معالج قوي لالتهابات الحلق والمفاصل ونزلات البرد، كما أنّه يساعد بشكل فعّال في حرق دهون الجسم، حيث أثبتت التجارب أنّ تناول مغلي الكمون قبل و بين الوجبات، يعمل على خفض الوزن بمعدل ٢ كيلو جرام في الأسبوع حتى بدون اتباع رجيم أو حمية غذائية معينة، إلى جانب غناه بالعديد من المركبات الغذائية الهامة فهو غني جداً بالنشويات والدهون والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين أ و فيتامين ب المركب وكذلك فيتامين ج و فيتامين هـ وفيتامين ك و المعادن مثل الكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والمانجنيز والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والزنك .



بجانب فوائد أخرى متعددة نستعرضها في سياق السطور التالية :

-1طارد للبلغم و معالج لالتهاب الحلق والرئتين نظراً لأنّ له خصائص مطهرة، فهو بمثابة علاج شامل لجميع اضطرابات الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية و الالتهاب الرئوي و التهاب الشعب الهوائية .

2- يخفف من حرقان المعدة و الحموضة و خصوصاً عند تناول الكمون قبل وجبات الطعام على معدة فارغة .

-3يعمل الكمون على تحسين الذاكرة و الوظائف الإدراكية خصوصاً مع التقدم في العمر.

4-الكمون علاج فعال لصحة الكلى فعند تناوله مع بذور الكراوية و الملح الأسود يعمل على التخلص من المغص الكلوي .

5- معالج قوي لآلام البطن الحادة أو المغص خاصةً عند الرضع .

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6- مصدرغني بالحديد و بذلك فهو مفيد للحوامل و المرضعات ، لأنّه يزيد من إنتاج حليب الثدي .

7- له خصائص مضادة للسرطان و بهذا فهو يساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات .

8- يعمل الكمون كعلاج طبيعي يخفف الإمساك و يساعد في علاج البواسير و علاج الغثيان .

9- يستخدم في علاج حالات فقر الدم و يزيد من نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم .

-10 يساعد في تقوية جهاز المناعة - لما له من خصائص قوية مضادة للأكسدة .

11- علاج فعّال للغاية للأرق حيث أشارت العديد من الدراسات إلى أنّ الكمون يساعد في زيادة الاسترخاء و الهدوء بالجسم نتيجة وجود بعض المركبات مثل فيتامين ب وبعض الزيوت الموجودة به.

12- يحتوي على كمية من الزيوت المطهرة والمضادة للجراثيم، ويحمي الجلد من الفطريات والبكتريا والحساسية والجفاف .