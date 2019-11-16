زيوت ليلية تحمى بشرتك طوال اليوم

السبت 16 نوفمبر 2019

لأن البشرة تتغذى ليلا، فيجب أن يهتم الجميع رجالا أو نساء بدهان نوعيات معالجة لها، بعيدا عن مستحضرات الترطيب الكيميائية والتى يؤكد الدكتور سعد خالد أخصائى الأمراض الجلدية على ضررها على المدى البعيد، وعدم قدرتها على إفادة البشرة مثلما تفعل منتجات الطبيعة، فالزيوت الطبيعية الليلة هى أفضل معالج طبيعى للبشرة، ولا تقف عند حد الجمال والنضارة بل تعالج النتوءات، والحفر، وآثار الحوادث والخدوش القديمة.



وتابع الدكتور سعد موضحا أن الجلد يمتص دهونه ليلا وخاصة خلال ساعات النوم، بحيث تتمكن المسام من امتصاص كل الزيوت المفيدة، والتى تعمل على إعادة تجديد خلايا البشرة، وهو ما لا يمكن حدوثه نهارا مع تعرض الجلد للأتربة، والتوتر والعصبية وحركة تجاعيد الوجه والإجهاد الذهنى والبدنى، ومع وجود زيوت مواد طبيعية ودهانها على البشرة ليلا، تلتئم البثور القديمة، وتجف من دهونها، كذا تختفى تدريجيا آثار الخدوش والنتوءات القديمة.

بعض الزيوت الطبيعية المعالجة للبشرة التى يجب وضعها ليلا على الوجه أثناء ساعات النوم وقدم أخصائى الجلدية مجموعة من الزيوت الطبيعية المذهلة والمفيدة للبشرة منها:

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- زيت جنين القمح الذى يساعد على نضاره البشرة

- زيت السمسم الذى يعالج البشرة ويجعلها ملساء ويوحد لونها

- زيت اللوز مختص بالتنعيم والتبييض

- زيت الزيتون يساعد على إزالة آثار المشكلات والبثور القديمة