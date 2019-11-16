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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مخالطة المرحين تساهم في التخفيف من الاكتئاب والان مع التفاصيل
السبت 16 نوفمبر 2019
كشفت دراسة صدرت حديثاً من جامعتي وارويك ومانشستر البريطانيتين، عن أنَّ مخالطة الأصدقاء المرحين الذين يحيون بسعادة، والذين لا تفارق الابتسامة وجوههم، تُساهم في التخفيف من أعراض الاكتئاب التي يعاني منها البعض.
وقد أوضح الباحثون أنَّ ابتسامة الأشخاص الطبيعيين في وجوه الأشخاص المصابين بالاكتئاب، تساعدهم في التخفيف من الشعور بالحزن والأعراض الاكتئابية التي قد يعانون منها، وفقاً لـ"ديلي ميل" البريطانية.
وبيّنت نتائج الدراسة، التي شملت 2000 شخص مراهق، أنَّ مرضى الاكتئاب المحاطين بأصدقاء مرحين وسعداء، غالباً ما ترتفع فرص تعافيهم، في أغلب الأحيان، من الاكتئاب بمعدل الضعف.
وأكّد الباحثون، أنَّ العلاقات والروابط الاجتماعية القوية، بالإضافة إلى ملازمة الأشخاص المتفائلين، لها فاعلية كبيرة في التعافي من الأعراض الاكتئابيَّة التي يعاني منها مرضى الاكتئاب.
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