هل السجائر الإلكترونية والشيشة أقل خطراً من السجائر؟

السبت 16 نوفمبر 2019

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الكثير من الأمريكيين البالغين الشباب يعتقدون أن السجائر الإلكترونية والشيشة أكثر أمانا من السجائر التقليدية.



وقالت مؤلفة الدراسة كريستينا ديلينفو من جامعة روتجرز فى نيو جيرسى، إن هناك نسبة كبيرة من غير المدخنين قد يقوموا بتجربة الشيشة، باعتبارها وسيلة أكثر أمانا ومقبولة نسبيا من استخدام التبغ.

ووجد الباحثون أن الشباب من عمر 25 عاماً كانوا أكثر عرضة من هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 لتجربة الشيشة (النرجيلة) والسجائر الإلكترونية، باعتبارها أكثر أمانا من السجائر.

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وأشار الباحثون عبر الدراسة التى شملت على أكثر من 2400 شاب، إلى أن ما يقرب من 58 فى المائة قالوا إن السجائر الإلكترونية أقل خطرا من السجائر، وقال أكثر من 11 فى المائة غير متأكدين.

وأظهرت الدراسة أن أكثر من 24 فى المائة من المدخنين وغير المدخنين على حد سواء يعتقدون أن الشيشة أقل خطرا من السجائر.

وقد نشرت الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، كما جاءت نتائجها فى عدد أغسطس فى مجلة التربية الصحية والسلوك.