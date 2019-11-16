"خام مربان".. قصة نجاح إماراتية بقطاع الطاقة العالمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاء إعلان المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز في إمارة أبوظبي، تتويجاً لجهود أدنوك الدؤوبة التي أسهمت في تحقيق إنجاز تاريخي تمثل في تقدم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالمياً من حيث احتياطيات النفط والغاز، وتعزيز مكانتها مورداً عالمياً موثوقاً لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.

كما اعتمد المجلس قراراً تاريخياً استراتيجياً بإطلاق آلية تسعير جديدة لـ"مربان" خام النفط القياسي الذي تستخدمه أدنوك لبيع إنتاجها من النفط الخام من الحقول البرية، إضافة إلى إلغاء القيود الحالية للوجهات على مبيعات "مربان".

وتستخدم آلية التسعير الجديدة لخام "مربان" عقوداً آجلة تعتمد على أسعار النفط الخام في الأسواق كمؤشرات سعرية، ما يسهم في تمكين العملاء والسوق من تسعير احتياجاتهم من النفط الخام وتداولها وإدارتها بشكل أفضل، بينما سيتم تداول العقود الآجلة لخام "مربان" في بورصة مستقلة تطبق أفضل المعايير التنظيمية.

ومن المتوقع أن ترسم هذه العقود الآجلة اتجاهاً جديداً للأسعار في عقود البيع الآجل، نظراً لرواج وجاذبية هذا الخام الخفيف ومنخفض الكبريت في الأسواق العالمية.