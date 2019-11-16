شكرا لقرائتكم خبر عن «رائحة جوارب مبللة» تُعيد طائرة إلى المصنع.. ما السر وراء السبب الغامض؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

روائح غريبة داخل كابينة طائرة تسببت في إعادتها إلى المصنع، بعد نحو شهر ونصف، على دخولها الخدمة، في إطار تجديد أسطول كامل لشركة طيران في مدينة كاليدونيا الجديدة بفرنسا.

وأعلنت «الشركة» اعتزامها إعادة طائرة «إيرباص» جديدة من طراز «إيه 330 نيو» إلى مصنع المجموعة في مدينة تولوز الفرنسية، بسبب روائح غريبة داخل المقصورة تشبه رائحة «الجوارب المبللة».

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ودخلت هذه الطائرة الخدمة في الرابع من أكتوبر الماضي، في إطار تجديد كامل أسطول الشركة التي تلقت، في أغسطس، طائرة أولى من هذا الطراز.

وقال المدير العام للشركة، ديدييه تابيرو، إن «رائحة جوارب مبللة أثارت انزعاج أفراد الطاقم، مرات عدة، خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط».

وأشار إلى أن فحوصا علمية سمحت بربط هذه الرائحة بتسرب للزيت، وفق ما نقلت فرانس برس.

وتوقفت هذه الطائرة من طراز «إيرباص ايه 330 نيو» عن التحليق منذ أسبوعين، وستعاد إلى مصنع «إيرباص» في تولوز بعدما فشل فنيون متخصصون في الصيانة أرسلهم المصنّع الأوروبي ومجموعة «رولز رويس» إلى نوميا، عاصمة كاليدونيا الجديدة، «في إيجاد حل دائم لهذه المشكلة».