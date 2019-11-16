السلطات الفلبينة تُسجِّل أوّل إصابة مرتبطة بـ"السجائر الإلكترونية"

أعلنت الفلبين، الجمعة، عن أول إصابة مرتبطة بالتدخين الإلكتروني، حيث أعربت السلطات الصحية عن قلقها إزاء أوامر المحكمة التي تمنعها من تنظيم استخدام هذا النوع من السجائر.

وأثارت موجة من الوفيات والأمراض المرتبطة ببعض منتجات التدخين الإلكتروني في بعض البلدان القلق بشأن تزايد شعبية السجائر الإلكترونية التي تروج على أنها أقل ضررا من التبغ، علما بأن الهند وبعض الولايات الأميركية حظرت السجائر الإلكترونية.

وفي وسط الفلبين، أدخلت شابة تبلغ من العمر 16 عاما، استخدمت السجائر الإلكترونية لستة أشهر إلى المستشفى إثر ضيق شديد في التنفس وعوارض أخرى مرتبطة بتأثير التدخين الإلكتروني على الرئة، وفق ما قالت وزارة الصحة.

اقرا ايضاً:

ارتفاع غير مسبوق بأعداد المرضى في الولايات المتحدة بسبب "السجائر الإلكترونية"

Advertisements

وطلبت وزارة الصحة الشهر الماضي من المستشفيات بتوثيق الحالات المتعلقة بالتدخين الإلكتروني ووضع قواعد تنظيمية، لكن أقيمت دعوى على الوزارة بسبب القواعد التي وضعت، ما منع الحكومة من تنفيذها أثناء وجود القضية في المحكمة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

قد يهمك ايضاً:

العلماء يكتشفون السبب المحتمل لتزايد الوفيات بسبب السجائر الإلكترونية

"جول" الأميركية تُعلن وقف بيع سجائر النعناع الإلكترونية في الولايات المتحدة