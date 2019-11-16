طرق طبيعية بدون أدوية للتخلص من السعال والبرد في فصلي الشتاء والخريق

مع تغير حالة الطقس بين فصلي الخريف والشتاء يتعرض الكثيرون إلى الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ومن بينها البرد والأنفلونزا والسعال التي تحدث نتيجة العدوى الفيروسية، وينقسم السعال إلى نوعين هما السعال الجاف والسعال الرطب وكلاهما يسبب التعب للإنسان بشكل كبير، ومن الممكن اللجوء إلى الطبيب لوصف علاج للحالة، كما يمكنك اللجوء إلى جوار ذلك للطرق الطبيعية، مثل الأعشاب والمشروبات التي تساهم في تقليل حدة السعال، مع ضرورة التأكد من الطبيب المعالج بشأن الأفضل منها لكل حالة.

أعشاب للتخلص من السعال:

1. أوراق النعناع

يحتوي النعناع على مادة المنثول التي تساعد على التخلص من الاحتقان وتهدئة آلام الحلق، بالإضافة إلى أنه يساعد على التخلص من المخاط المسبب للسعال، ولهذا يمكنك استخدام أوراق النعناع من خلال غليها وتناولها أو إضافتها إلى الماء المغلي في حمام البخار واستنشاق البخار المتصاعد.

2. الزعتر

يعد الزعتر من الأعشاب التي تساعد على التخلص من الكثير من أمراض الجهاز التنفسي، وهذا لأنه يحتوي على مركبات الفلافونيدات التي تساعد على التخلص من الالتهابات منها التهابات الحلق، بالإضافة إلى التخفيف من السعال، ويمكنك تناول كوب من مغلي الزعتر للتخلص من السعال وأمراض الجهاز التنفسي.

3. الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب التي تحتوي على مضادات الفيروسات التي تستخدم بفاعلية في علاج حالات السعال، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من الالتهابات خاصة التهاب الشعب الهوائية، وعليك بتناول مغلي الزنجبيل المبشور الطازج مرتين يوميا.

4. البابونج

البابونج من الأعشاب التي تستخدم للتخلص من السعال، حيث إنه يساعد على توسيع الشعب الهوائية، كما أنه يساعد على التخلص من الإنفلونزا والبرد، وذلك من خلال تناول مغلي البابونج مرتين خلال اليوم.

مشروبات للتخلص من السعال:

1. مشروب العرقسوس

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تناول عصير العرقسوس يساعد على طرد البلغم ويساعد على ترطيب الجهاز التنفسي والتقليل من تهيجات الحلق والجهاز التنفسي.

2. عصير الليمون

عصير الليمون يحتوي على الخصائص الحامضية ويساعد على التخلص من الفيروسات التي توجد بالجسم والتي تتسبب في الإصابة بالسعال.

3. عصير الجزر

الجزر يحتوي على عناصر غذائية مهمة منها مضادات الأكسدة وفيتامين أ وفيتامين سي التي تساعد على التخلص من السعال والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا، حيث إنه يساعد على تعزيز الجهاز المناعي.

4. مشروب اللبن والعسل

تناول كوب من اللبن الساخن المضاف إليه العسل يساعد على التقليل من السعال الجاف، بالإضافة إلى أنه يساعد على التقليل من ألم الصدر، ومن الجدير بالذكر أن العسل يحتوي على الكثير من الخصائص لتقوية المناعة والحماية من الأمراض ومن بينها السعال.

طرق طبيعية للتخلص من السعال

1. الغرغرة

القيام بعمل غرغرة من الماء الدافئ المضاف إليه الملح يساعد على التقليل من السعال والتخلص من الالتهابات التي تصيب الحلق، وهذا من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى نصف كوب من الماء والغرغرة بها.

2. بخار الماء

يعد استنشاق بخار الماء من الطرق الطبيعية المميزة للتخلص من حالات السعال، حيث إنه يساعد على التقليل من المخاط، بالإضافة إلى ترطيب مجرى الهواء في الجهاز التنفسي ما يقلل من السعال، وهذا من خلال غلي ماء وبه أحد أنواع الأعشاب مثل النعناع واستنشاق البخار الناتج عن الغليان.

3. تناول السوائل

يجب الإكثار من تناول السوائل المختلفة وخاصة الماء خلال اليوم، حيث يساعد على ترطيب الجهاز التنفسي والحلق ما يسهم في التقليل من أعراض السعال.